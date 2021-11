Κοινωνία

Χαλάνδρι – Σύζυγος γιατρού: Η γυναίκα είχε βάλει το πιστόλι στο κεφάλι της κόρης της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαρισμένη η σύζυγος του γιατρού. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του συζύγου της. Τι είπε για την συμπεριφορά της γυναίκας που τον πυροβόλησε.



Φανερά σοκαρισμένη η σύζυγος του γιατρού που δέχτηκε πυροβολισμούς από την πρώην ερωμένη του έξω από το σπίτι του στο Χαλάνδρι, μίλησε σήμερα το πρωί σε δημοσιογράφους.

Όπως είπε ο σύζυγός της νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Σχετικά με το περιστατικό είπε πως η ίδια ήταν στο σπίτι γιατί η γυναίκα αυτή ήταν κάτω και προσπαθούσαμε να γυρίσει το παιδί με ασφάλεια. Μετά ακουσε τους πυροβολισμούς.

Εμφανίσηκε σίγουρη ότι θα πυροβολούσε και την ίδια αν ήταν μαζί με τον σύζυγό της εκείνη την ώρα, ενώ αποκάλυψε ότι η γυναίκα είχε πάει και το πρωί έξω από το σπίτι, καθώς και πριν από δυο ημέρες.

Η σύζυγός του γιατρού είπε ότι πολλά χρόνια η γυναίκα αυτή τους δημιουργούσε προβλήματα και τους απειλούσε, ενώ ανέφερε ότι είχε φτάσει στο σημείο να βάλει το πιστόλι στο κεφάλι της κόρης της.

Με δάκρυα στα μάτια η συζυγος του γιατρού είπε ότι η μικρή δεν είχε μια φυσιολογική ζωή, αφού όπως υποστήριξε δεν μπορούσε να πάει να παίξει έξω χωρίς έλεγχο.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Χαρμάνης: Αδιάσειστα τα στοιχεία κατά του πιλότου

Κορονοϊός - Λουκίδης: πεθαίνουν ασθενείς από “λάθη” στην νοσηλεία στο σπίτι (βίντεο)

Κορονοϊός - Βόρεια Ελλάδα: Τετραπλάσιοι ασθενείς στις Παθολογικές Κλινικές