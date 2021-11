Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: το Σαββατοκύριακο και η “καλή πανσέληνος” (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια και συμβουλές για τις κινήσεις μας τις επόμενες ημέρες, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Δεν σας το έχω πει νομίζω ποτέ ότι μπορεί μια πανσέληνος να είναι καλή, αλλά γίνεται μια πανσέληνος, μια έκλειψη που θα είναι καλή», είπε η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό», ξεκινώντας την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις των επόμενων ημερών.

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, «στις 19 του μηνός, αυτή η Πανσέληνος η οποία γίνεται στον Ταύρο και κάνει μια πολύ ωραία όψη με τον Πλούτωνα σημαίνει χρήματα, αναζωπύρωση σχέσεων και αναζωπύρωση έρωτα».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε πάντως πως «αυτό το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να προσέχουμε, διότι ο Ερμής που είναι η επικοινωνία μας, κάνει μια δυσαρμονική όψη με τον Ουρανό. Πρέπει να προσέχουμε την επικοινωνία, να προσέχουμε τα παιδιά. Ο Ουρανός προκαλεί ρήξεις και για αυτό θα πρέπει να προσέχουμε».

Ωστόσο, όπως ανέφερε η αστρολόγος της εκπομπής «για την Παρασκευή και το Σάββατο υπάρχει μια όψη συμφιλίωσης, ενώ στους Σκορπιούς μπορεί να φέρει και μια επαφή, που όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή, όπως όλες οι επιλογές»

Αμέσως μετά, η αστρολόγος ξεκίνησε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

