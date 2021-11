Κοινωνία

Missing Alert για 59χρονο

Συναγερμό σήμανε το “Χαμόγελο του Παιδιού” για την εξαφάνιση του 59χρονου άνδρα.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 59χρονου στο Αγρίνιο.

Τα ίχνη του Βασίλη Ανδρεά, χάθηκαν στις 10 Νοεμβρίου, όπως αναφέρει το “Χαμόγελο του Παιδιού”, το οποίο ενημερώθηκε την Παρασκευή και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενηλίκου, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Στη σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζονται τα εξής:

«Ο Βασίλης Ανδρεάς έχει ύψος 1,78 μ., είναι αδύνατος, έχει γκρίζα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε αμάνικο μπουφάν, καφέ μπλούζα με ρίγες, μπλε παντελόνι και καφέ παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το “Χαμόγελο του Παιδιού” όλο το 24ωρο, στην “Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες - 1017”, σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.»

