Ξύπνησε από κώμα μετά από 35 χρόνια (βίντεο)

Δεν αναγνώριζε τον εαυτό του στον καθρέφτη. Μία συγκλονιστική ανθρώπινη ιστορία, που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Του Τάκη Σφυρή

Όταν ο 65χρονος σήμερα Μανέλ Μοντεαγούδο έπεσε σε κώμα, ήταν μόλις 22 ετών, νιόπαντρος και ωραίος, με δύο παιδιά.

Ήταν 1979. Δεν υπήρχε ίντερνετ, κινητό τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση. Υπήρχε ψυχρός πόλεμος και ένα τείχος στο Βερολίνο. Θα παραμείνει κλινικά νεκρός, κατά τους γιατρούς, για 35 χρόνια. Μέχρι το 2014. Τότε που ξύπνησε και είδε στον καθρέφτη του έναν άλλον άνθρωπο.

Ο Μανέλ χρωστάει πολλά. Στον Θεό και σε έναν άνθρωπο: τη γυναίκα του! Ανέθρεψε δύο κόρες και τον φρόντισε χωρίς έγνοια για τις απολαύσεις της ζωής. Δεν ήταν ζωή χαμένη να φροντίζεις με ελπίδα έναν άνθρωπο που σε αγάπησε.

Ο Μανέλ λέει στην κάμερα ότι αισθάνεται σαν 29 ετών και ότι απολαμβάνει την ζωή κοντά στα εγγόνια του. Η σύζυγός του δεν θέλησε να βγει στην κάμερα. Υπάρχει όμως στο βλέμμα του, στην κάθε του κουβέντα. Και σίγουρα στη σιωπή του για εκείνα τα 35 χρόνια μεταξύ ζωής και θανάτου. Και λένε ότι δεν υπάρχει έρωτας...

