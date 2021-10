Αχαΐα

Πάτρα: Ξύπνησε από κώμα μετά απο δύο μήνες!

Ο 22χρονος είχε πέσει, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από το άλογο του και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι.

Νικητής βγήκε ο 22χρονος Αλέξανδρος, στη μάχη για να διατηρηθεί στη ζωή, έπειτα από νοσηλεία, περίπου δύο μηνών, στην ΜΕΘ και την νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Ένα άτυχο περιστατικό που συνέβη στις 11 Αυγούστου 2021, του προκάλεσε σοβαρή κρανιοεγκεφαλική βλάβη. Ο Αλέξανδρος νοσηλευόταν όλο αυτό το διάστημα σε κωματώδη κατάσταση.

Όμως με τη βοήθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και ατόμων που του συμπαραστάθηκαν και συνεχίζουν να είναι δίπλα του, όλα εξελίσσονται ομαλά για την πλήρη αποκατάσταση του, η οποία συνεχίζεται με φυσικοθεραπείες, στην οικία του στην Πάτρα, και πολύ σύντομα θα μπορεί να περπατήσει ξανά.

Ο σοβαρός τραυματισμός μετά από πτώση από το άλογό του

Ο 22χρονος Αλέξανδρος είχε πέσει, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από το άλογο του, στην περιοχή του Βαρθολομιού στις 11 Αυγούστου και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι, αναφέρει το patrisnews.

Αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αρχικά στο νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί λόγω των σοβαρών τραυμάτων που είχε, αποφάσισαν τη διακομιδή του στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών.

πηγή: patrisnews.com

