Euroleague: Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ζενίτ

Την τρίτη τους ήττα στη διοργάνωση γνώρισαν οι “ερυθρόλευκοι” στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Ολυμπιακός έχασε στον... επίλογο του αγώνα με τη Ζενίτ στην Αγία Πετρούπολη τη διάρκεια που είχε βρει στην τρίτη περίοδο σε άμυνα και επίθεση, με αποτέλεσμα να υποστεί την τρίτη ήττα του στην Euroleague, σε ισάριθμες εκτός έδρας δοκιμασίες.

Οι “ερυθρόλευκοι” ηττήθηκαν 78-84 από τους Ρώσους, για την 9η αγωνιστική, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν την τρίτη σερί νίκη τους, “πιάνοντας” τον Ολυμπιακό στην κατάταξη με ρεκόρ 6-3.

O Aμερικανός γκαρντ της ρωσικής ομάδας, Κόνερ Φράνκαμπ (16 π.) στο α΄ μέρος και ο Τζόρνταν Λόιντ (12 π.) στην 4η περίοδο είπαν “όχι” σε μια πρώτη εκτός έδρας νίκη της ομάδας του Πειραιά. Μπαρόν (14 π.) και Κουζμίνσκας (12 π.) ήταν επίσης διψήφιοι για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.

Ο Τόμας Ουόκαπ πέτυχε 12 από τους 17 πόντους του στην 1η περίοδο, ο Μουσταφά Φαλ τέλειωσε τον αγώνα με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ 13 πόντους είχε συγκομιδή ο Κώστας Σλούκας. Μακριά από τον καλό εαυτό τους έμειναν οι Βεζένκοφ, ΜακΚίσικ, Ζαν-Σαρλ, Πρίντεζης και Παπανικολάου.

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 49-43, 58-57, 84-78

Ζενίτ (Πασκουάλ): Λόιντ 12, Ζαχάροφ 5, Καράσεφ, Μπαρόν 14, Κουζμίνσκας 12, Ζούμπκοφ 3, Πόιθρες 6, Πονίτκα 7, Φράνκαμπ 16, Μίκι 7, Γκουντάιτις 2.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 17, Ντόρσεϊ 11, Λαρεντζάκης 5, Φαλ 13, Σλούκας 13, Μάρτιν 7, Βεζένκοφ 5, Πρίντεζης 2, Παπανικολάου 1, Ζαν-Σαρλ 2, ΜακΚίσικ 2.

