Ολυμπιακός: Ο Κουίνσι Έισι στην Αθήνα (εικόνες)

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήρθε με καθυστέρηση, καθώς έχασε την ανταπόκριση της πτήσης του.



Στην Αθήνα βρίσκεται από το πρωί (08:30) ο Κουίνσι Έισι για χάρη του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός φόργουορντ, που έφθασε με πρωϊνή πτήση από την Κωνσταντινούπολη, αναμενόταν εχθές, αλλά ήλθε με καθυστέρηση, καθώς έχασε την ανταπόκριση της πτήσης του.

Ο Εϊσι αναμένεται να έχει την πρώτη γνωριμία του με το τεχνικο επιτελείο και τους νέους συμπαίκτες του, μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 6/10/1990 (Τέξας)

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 2.01

Θέση: Forward/Center

Προηγούμενες ομάδες:

Baylor (2008–2012)

Toronto Raptors (2012–2013)

Bakersfield Jam (2012–2013)

Sacramento Kings (2013–2014)

New York Knicks (2014–2015)

Sacramento Kings (2015–2016)

Dallas Mavericks (2016)

Texas Legends (2016–2017)

Brooklyn Nets (2017–2018)

Phoenix Suns (2019)

Texas Legends (2019)

Shenzhen Leopards (2019)

Maccabi Tel Aviv (2019–2020)

Διακρίσεις:

Πρωταθλητής Ισραήλ (2019-20)

