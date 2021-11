Αθλητικά

Ολυμπιακός – Κουίνσι Έισι: Μεταγραφική “βόμβα” στον Πειραιά

Δυναμώνει μέσα στην ρακέτα ο Ολυμπιακός με την απόκτηση του Αμερικανού, με θητεία στο ΝΒΑ, που αγωνιζόταν στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Σε μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση, προχώρησε η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι», απέκτησαν τον Κούϊνσι Εϊσι, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, ενώ μέχρι πρότινος, ο έμπειρος Αμερικανός, αγωνιζόταν στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τα «χρώματα» της οποίας κατέκτησε το πρωτάθλημα στο Ισραήλ.

Η σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κουίνσι Έισι. Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ θα αγωνίζεται με τα «ερυθρόλευκα» ως το τέλος της σεζόν.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 6/10/1990 (Τέξας)

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 2.01

Θέση: Forward/Center

Προηγούμενες ομάδες:

Baylor (2008–2012)

Toronto Raptors (2012–2013)

Bakersfield Jam (2012–2013)

Sacramento Kings (2013–2014)

New York Knicks (2014–2015)

Sacramento Kings (2015–2016)

Dallas Mavericks (2016)

Texas Legends (2016–2017)

Brooklyn Nets (2017–2018)

Phoenix Suns (2019)

Texas Legends (2019)

Shenzhen Leopards (2019)

Maccabi Tel Aviv (2019–2020)

Διακρίσεις:

Πρωταθλητής Ισραήλ (2019-20)