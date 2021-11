Πολιτική

Στυλιανίδης: Ίσως χρειαστεί να γκρεμίσουμε πολυκατοικίες που είναι χτισμένες σε ρέματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το σχεδιασμό της επόμενης αντιπυρικής περιόδου και δημιουργία σώματος δασοπυροσβεστών.

Για τη μάχη με την κλιματική αλλαγή, τις εμπειρίες του ως Ευρωπαίου επιτρόπου και τη διαχείριση κρίσεων, μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Ο κ. Στυλιανίδης αναφέρθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα που συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες, όπου πυροσβέστες από τον Βορρά θα έρθουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι για να βοηθήσουν, με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και του rescEU.

Ο κ. Στυλιανίδης τόνισε ότι εκτός από τη δημιουργία ενός σώματος δασοπυροσβεστών (500 άνδρες και γυναίκες συνολικά) που έχουν προαναγγείλει, προετοιμάζονται για την αντιπυρική περίοδο με γνώμονα τέσσερις άξονες: την αύξηση αντιπυρικών ζωνών, τον καθαρισμό δασών, την αύξηση των εναέριων μέσων και την ενισχυμένη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Ακόμη, ανέφερε ότι θα δημιουργηθεί ένα Ενιαίο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων που θα συγκεντρώνει και θα αναλύει όλα τα δεδομένα, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των εθελοντών καθώς, όπως είπε, ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη λειτουργία της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας που θα εκπαιδεύει πολίτες και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Πολιτικής Προστασίας. «Δεν μπορεί η Αυστρία με λιγότερο πληθυσμό από την Ελλάδα να έχει 240.000 εθελοντές και εμείς να έχουμε καταγεγραμμένους γύρω στους 4.000- 5.000», υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στις πρόσφατες πλημμύρες, ενώ δήλωσε ότι «πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ρηξικέλευθες αποφάσεις».

«Δυστυχώς πολλές πόλεις χτίστηκαν δίχως πολεοδομικό σχεδιασμό, δίχως να εξασφαλίζονται τα minimum από φυσικές καταστροφές και ειδικά πλημμύρες. Αυτό που ζήσαμε στην Μάνδρα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στις επισκέψεις μου στην Ιθάκη, την Κέρκυρα, είδα σπίτια χτισμένα στα ρέματα. Το ίδιο συμβαίνει και με πολυκατοικίες στην Αττική. Αν όμως θέλουμε να σώσουμε ζωές κι αν δεν είναι δυνατά τα αντιπλημμυρικά έργα στις πηγές των ρεμάτων ίσως να χρειαστεί να γκρεμίσουμε αυτές τις πολυκατοικίες και να παραχωρήσουμε άλλη στέγη στους κατοίκους. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τέτοιες ρηξικέλευθες αποφάσεις. Αυτό σημαίνει διαχείριση της κρίσης και του κινδύνου», σημείωσε.

Σχετικά με την απόφαση για την απαγόρευση κυκλοφορίας στον Κηφισό για κάποιες ώρες, εξαιτίας της κακοκαιρίας "Μπάλλος", ο κ. Στυλιανίδης είπε, «Όλα τα μοντέλα που επεξεργαζόμασταν έδειχναν ότι αν ξεπερνούσαμε τα 220 χιλιοστά νερού θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Εγώ προσωπικά με όλα όσα ξέρω δεν θα δεχόμουν να μην υπάρχει αποφασιστική δράση ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Εστίαση: “λουκέτο” 30 ημερών για πελάτες χωρίς πιστοποιητικά

Γλυπτά του Παρθενώνα - Μητσοτάκης: ο Τζόνσον πρέπει να δεχθεί νέα διαβούλευση

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με εκπλήξεις και… ταραχές (εικόνες)