Life

Χιντ Ρόστομ: Κοσμήματα της βγήκαν σε δημοπρασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μεγάλη σταρ που έγινε σύμβολο του αραβικού φεμινισμού, είχε πάθος με τη συλλογή κοσμημάτων.

Κοσμήματα από την προσωπική συλλογή της Αιγύπτιας ηθοποιού Χιντ Ρόστομ πωλήθηκαν στο πλαίσιο της δημοπρασίας «Magnificent Jewels and Noble Jewels Part II» που διοργανώθηκε από τον οίκο Sotheby's στη Γενεύη.

Στη δημοπρασία παρουσιάστηκαν οκτώ διαφορετικά κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου ενός βραχιολιού με σμαράγδι και διαμάντια με γεωμετρικό σχέδιο που πωλήθηκε 57.627 δολάρια και ένα κολιέ με διαμάντια Chatila έναντι 30.186 δολαρίων.

Η ηθοποιός ήταν γνωστή για το πάθος της να συλλέγει κοσμήματα, τα οποία προμηθευόταν απ’ όλο τον κόσμο μέσω της αγαπημένης της μπουτίκ στο Κάιρο. Σχεδίαζε επίσης τις δικές της δημιουργίες. Είχε προτίμηση στα διαμάντια και τα ρουμπίνια και συχνά συμμετείχε σε δημοπρασίες.

Γεννημένη το 1931 στην Αλεξάνδρεια έζησε παιδικά χρόνια περιπλανώμενη, καθώς οι γονείς της χώρισαν και ο πατέρας της, αστυνομικός, υπηρέτησε σε διάφορες πόλεις της Αιγύπτου.

Πέρασε από ακρόαση για να δει αγαπημένους της σταρ και τελικά της ζητήθηκε να παίξει ένα μικρό ρόλο σε ταινία.

Έγινε «η πρώτη κυρία του αιγυπτιακού κινηματογράφου» και πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 80 ταινίες κατά τη διάρκεια της Χρυσής Εποχής του αραβικού κινηματογράφου.

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, απεικόνισε δυνατούς, πνευματώδεις, ειλικρινείς γυναικείους χαρακτήρες δίπλα σε θρυλικούς ηθοποιούς όπως ο Ομάρ Σαρίφ και ο Φαρίντ Σάφκι και έγινε σύμβολο του αραβικού φεμινισμού.

Η Χιντ Ρόστομ πέθανε από έμφραγμα το 2011 σε ηλικία 81 ετών.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Εκκένωση μετά από τηλεφώνημα για βόμβα (βίντεο)

Κορονοϊός - Εστίαση: “λουκέτο” 30 ημερών για πελάτες χωρίς πιστοποιητικά

Γλυπτά του Παρθενώνα - Μητσοτάκης: ο Τζόνσον πρέπει να δεχθεί νέα διαβούλευση