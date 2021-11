Υγεία - Περιβάλλον

COP26: Συμφωνία στη διάσκεψη για το κλίμα, μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις

Χαραμάδα αισιοδοξίας για τη συμφωνία της Γλασκώβης, με τον συμβιβασμό να επιτυγχάνεται την… τελευταία στιγμή.

Η COP26 ενέκρινε σήμερα τη “συμφωνία της Γλασκώβης” με σκοπό να επιταχυνθεί η μάχη κατά της κλιματικής υπερθέρμανσης, χωρίς όμως να διασφαλίζεται ότι θα περιοριστεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου ούτε να υπάρχει απάντηση στα αιτήματα βοήθειας φτωχών χωρών.

Η οριστική υιοθέτηση του κειμένου επιτεύχθηκε έπειτα από δύο εβδομάδες επίπονων διαπραγματεύσεων, με ένα χτύπημα του σφυριού του Βρετανού προέδρου της παγκόσμιας διάσκεψης για το κλίμα και έπειτα από αλλαγές της τελευταίας στιγμής που επέφεραν η Κίνα και η Ινδία στο θέμα της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.

