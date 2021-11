Οικονομία

Διοικητής ΟΑΕΔ: αμειβόμενη μαθητεία και 2000 νέες θέσεις εργασίας

Τι είπε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης στον ΑΝΤ1 για το πρόγραμμα της μαθητείας με αποδοχές, την “Ημέρα Καριέρας” και τον “Μαραθώνιο Καινοτομίας” του Οργανισμού.

«Αύριο λήγει η διορία για τις αιτήσεις για τις νέες Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ», επεσήμανε ο Διοικητής του Οργανισμού, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, προσφέρονται «αμειβόμενες θέσεις με το 75% του κατώτατου μισθού, με τις αποδοχές να καλύπτονται κατά τα 3/4 από τον ΟΑΕΔ, ενώ το υπόλοιπο μέρος βαρύνει την επιχείρηση»

Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέφερε ακόμη πως το επόμενο Σάββατο είναι η «Ημέρα Καριέρας», αναφέροντας ότι σε αυτήν συμμετέχουν «περισσότερες από 60 επιχειρήσεις για περισσότερες από 2.000 νέες θέσεις εργασίας», καλώντας όσους αναζητούν εργασία να επισκεφθούν τα περίπτερα και να αναζητήσουν την καλύτερη θέση για τους ίδιους.

Τέλος, ο κ. Πρωτοψάλτης αναφέρθηκε στον «Μαραθώνιο Καινοτομίας», που διοργανώνει ο ΟΑΕΔ στις 4-5 Δεκεμβρίου και έχει στόχο την αναζήτηση των καλύτερων λύσεων «για την ανάπτυξη εφαρμογών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΑΕΔ, όπου υπάρχουν ήδη πλήρως ψηφιοποιημένες 50 υπηρεσίες και απομένουν ακόμη λίγες για να είναι πλήρως ψηφιοποιημένες οι υπηρεσίες του Οργανισμού».

