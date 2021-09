Οικονομία

Πρωτοψάλτης - ΟΑΕΔ: προγράμματα για άνεργους και στήριξη σε νέα ζευγάρια

Τι είπε για τις Σχολές Μαθητείας, που προσφέρουν αμειβόμενη εκπαίδευση, αλλά και για τα προγράμματα που “τρέχουν” αυτήν την περίοδο.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε το πρωί του Σαββάτου ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής του ΟΑΕΔ, για την προσπάθεια καταπολέμησης της ανεργίας, αναφέροντας πως «είναι σημαντικό ότι οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στα προγράμματα του ΟΑΕΔ για πρόσληψη ανέργων, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μειωθεί η ανεργία».

Επεσήμανε ότι αυτήν την εποχή «τρέχει» και μάλιστα με μεγάλη ανταπόκριση, κρίνοντας από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής, πρόγραμμα σε συνεργασία με την Google που έχει στόχο την ενίσχυση νέων εργαζόμενων και νέων επιχειρηματιών και την υποβοήθηση τους για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών».

Όπως είπε, «αυτό το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την ψηφιακή οικονομία, προσφέρει μετά την σχετική εκπαίδευση που θα παρασχεθεί από την Google, επιδότηση 14.800 ευρώ για 12 μήνες στους δικαιούχους».

Ο κ. Πρωτοψάλτης αναφέρθηκε ακόμη στις «50 επαγγελματικές Σχολές, τις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ σε όλη την Ελλάδα, με διάρκεια φοίτησης δύο ετών, ήτοι τεσσάρων εξαμήνων. Τοι πρωί ο ωφελούμενος δουλεύει με ασφάλιση και το απόγευμα κάνει την εκπαίδευση του, για 22 ευρώ την ημέρα. Αφορά 33 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση και καλές προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας. Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται μέχρι την Δευτέρα».

Όπως είπε, «τρέχει» ακόμη αυτήν την περίοδο, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα «Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία» για αυτοαπασχολούμενους που έχουν κλείσει την επιχείρηση τους έως τέλος Οκτωβρίου 2020 και θέλουν να προσπαθήσουν μια επιστροφή στο επιχειρείν.

Aκόμη, αναφέρθηκε σε επικείμενο πρόγραμμα για για 4.000 νέες επιχειρήσεις, κυρίως με επιδότηση νέων σε ηλικία πολιτών.

Ανέφερε και ότι αυτήν την στιγμή «τρέχει» και «πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες. Κάνουν αίτηση οι επιχειρήσεις ότι θέλουν να προσλάβουν υπάλληλο. Ο ΟΑΕΔ προτείνει ανέργους, επιλέγουν οι επιχειρήσεις ποιους θέλουν να προσλάβουν και ακολουθεί επιδότηση έως 710 ευρώ τον μήνα για μισθό και εισφορές».

Επιπλέον, όπως είπε ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθεί ο άνεργος που έχει προσληφθεί από επιχείρηση, εάν η επιχείρηση ανακαλύψει ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες της.

Αναφερόμενος στις εργατικές κατοικίες, είπε ότι κλείνουν εκκρεμότητες του πρώην ΟΕΚ και ότι στην Ελευσίνα παραδόθηκαν οι τελευταίες 20 από συνολικά 80 κατοικίες και πριν από έναν μήνα παραδόθηκαν στην Κέρκυρα 176 εργατικές κατοικίες.

Τέλος αναφερόμενος στα σενάρια για στήριξη των νέων ζευγαριών σε ότι αφορά και την στέγαση τους, ο Σπύρος Πρωτοψάλτης είπε «αναζητούμε τρόπους στήριξης νέων ζευγαριών. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά «εργαλεία» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθηθούν οι νέοι και επί της πρώτης κατοικίας», αναφέροντας ότι αυτό μπορεί να γίνει με χαμηλότοκα δάνεια, με επιδότηση του δανείου τους και άλλα μέσα τα οποία εξετάζονται και αναμένεται να ανακοινωθούν εν καιρώ.

