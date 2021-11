Κοινωνία

Επίθεση με μολότοφ στην Τροχαία Πειραιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταδρομική επίθεση μέσα στην νύχτα από ομάδα αγνώστων, που προκάλεσε ζημιές σε περιπολικά. Προσαγωγές από τους αστυνομικούς.

(εικόνα αρχείου)

Επίθεση με βόμβες μολότοφ εξαπέλυσαν 4 άγνωστοι τα ξημερώματα στο κτίριο όπου στεγάζεται η Τροχαία Πειραιά, στην οδό Μυκάλης 74.

Αποτέλεσμα της επίθεσης με μολότοφ ήταν να προκληθούν μικρές υλικές ζημιές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα και στο κουβούκλιο της σκοπιάς.

Οι δράστες που πέταξαν τέσσερις βόμβες μολότοφ εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά.

Σε αναζητήσεις από τους αστυνομικούς έχουν προσαχθεί δύο άτομα από τη γύρω περιοχή και εξετάζεται τυχόν εμπλοκή τους στην επίθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαραθώνιος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή

Πέθανε ο Γουίλμπουρ Σμιθ

Μετρό - Τραμ: αλλαγές στα δρομολόγια την Κυριακή