Σύλληψη αστυνομικού για ασέλγεια στο ανήλικο παιδί του

Ο αστυνομικός συνελήφθη, μετά από ένταλμα του Εισαγγελέα. Την καταγγελία έκανε η σύζυγος του.

(εικόνα αρχείου)

Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης αστυνομικού για ασέλγεια σε βάρος του παιδιού του, ηλικίας περίπου 4,5 ετών.

Η καταγγελία έγινε από την πρώην σύζυγο του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετεί σε υπηρεσία της Θεσσαλίας. Την υπόθεση χειρίστηκαν οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει «Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθη αστυνομικός δυνάμει εντάλματος για παράβαση των άρθρων 339 «αποπλάνηση παιδιών» και 345 «γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών» του Ποινικού Κώδικα.

Η υπόθεση διερευνήθηκε στο πλαίσιο σχετικής καταγγελίας και το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ο οποίος και εξέδωσε το σχετικό ένταλμα σύλληψης».





