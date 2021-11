Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γερμανία: δεκάδες χιλιάδες κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες

Ο αριθμός των θανάτων από την πανδημία προσεγγίζει πλέον τις 100.000, ενώ τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 5.000.000.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 23.607 τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 5.045.076, δείχνουν οι αριθμοί που δημοσιοποίησε σήμερα Δευτέρα το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Οι θάνατοι 43 ασθενών με την COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα στους 97.715 νεκρούς μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

