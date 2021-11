Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους στο “τραπέζι”

Η επιδείνωση σε όλους τους δέκτες φέρνει προ των πυλών νέα μέτρα. Τι λένε κυβερνητικές πηγές για το ενδεχόμενο.

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της πανδημίας είναι εφιαλτικές. Όπως είπε το πρωί στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Νικόλαος Τζανάκης, «τις τελευταίες τρεις ημέρες χάθηκαν 205 ασθενείς από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ τα μαθηματικά μοντέλα δείχνουν πως τις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχουμε συνολικά αλλά 100 με 120.00 κρούσματα και θα χάσουν τη ζωή τους 700 συνάνθρωποι μας. Οι διασωληνωμένοι στο τέλος του μήνα θα έχουν φτάσει από 590 έως 630».

Τα δεδομένα θα αξιολογηθούν στη σύσκεψη των ειδικών αύριο ή μεθαύριο και οι επιστήμονες θα προτείνουν νέα μέτρα για τους μη εμβολιασμένους στη κυβέρνηση.

Όπως δήλωσε και ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, τα μέτρα που φαίνεται να κερδίζουν έδαφος αυτή τη στιγμή είναι η ελευθερία των κινήσεων των άνω των 65 ετών να συνδυάζεται με την τρίτη δόση. Να μην μπορούν δηλαδή να έχουν πρόσβαση όπου χρειάζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού εάν δεν έχουν κάνει την αναμνηστική. Στο τραπέζι είναι και τα περισσότερα τεστ για τους ανεμβολίαστους, ενώ θεωρείται δεδομένο πως θα εφαρμοστεί το κυλιόμενο ωράριο εργασίας για να μη συνωστίζονται οι πολίτες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στόχος είναι να αντέξουν τα νοσοκομεία που δέχονται τεράστια πίεση.

Αύριο, όπως ανακοίνωσε κατά την ενημέρωση των συντακτών ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, θα ξεκινήσει και η επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών, αφού αξιολογηθούν οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί, οι οποίες μέχρι τώρα υπολογίζονται γύρω στις 20.

Κυβερνητικές πηγές, πάντως, ξεκαθαρίζουν ότι, δεν υπάρχουν άλλα μέτρα στο «τραπέζι» και το μόνο που βρίσκεται υπό συζήτηση είναι το κυλιόμενο ωράριο στο δημόσιο. Ξεκάθαρο είναι, επίσης για το Μαξίμου ότι, δεν τίθεται θέμα υποχρεωτικού εμβολιασμού στους άνω των 65 ετών. Η μόνη συζήτηση που υπάρχει σχετικά είναι αυτή που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το αν θα λήγει το covid pass των ηλικιωμένων μετά το εξάμηνο και εφόσον δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Το ECDC κατατάσσει την Ελλάδα στην υψηλότερη βαθμίδα ανησυχίας για την πανδημία, είμαστε πρώτοι σε θανάτους ανά εκατ. κατοίκων στη Δυτική Ευρώπη, το ΕΣΥ καταρρέει χωρίς προσλήψεις με εξουθενωμένους υγειονομικούς και διαλογή ασθενών για εισαγωγή σε ΜΕΘ, ενώ δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και καταλήγουν σε πρόχειρες και υποστελεχωμένες ΜΕΘ με έκρηξη θνητότητας που διερευνά η Δικαιοσύνη.

Σε αυτές τις συνθήκες, ο κ. Μητσοτάκης, διά του εκπροσώπου του, αντί να ανακοινώσει την επίταξη ιδιωτικών κλινικών που παραμένουν covid free βγάζοντας υπερκέρδη και τη μεγαλύτερη υγειονομική συνεισφορά των ενόπλων δυνάμεων, αρκείται να κάνει σημαία την επιστράτευση μερικών δεκάδων υγειονομικών.

Για να αποφύγουμε χιλιάδες απώλειες και ακόμα ένα καταστροφικό λοκντάουν δεν αρκεί να το ξορκίζει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά να μην καταρρεύσει πλήρως το ΕΣΥ. Και κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να το οδηγήσει εκεί».

Ο Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Χριστοδουλάκης δήλωσε: «Η εικόνα της ανεπάρκειας και της αναποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αποδεικνύει ότι το πολυδιαφημιζόμενο «επιτελικό» κράτος έχει καταρρεύσει.

Στην Βόρεια Ελλάδα έχουμε διασωληνωμένους εκτός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Και μόλις χθες, είχαμε τις δηλώσεις του καθηγητή κ. Βασιλακόπουλου, που πρέπει να διερευνηθούν, ότι λάθη στην στελέχωση των μονάδων οδηγούν σε αυξημένα ποσοστά θνητότητας. Είναι φανερό ότι το ΕΣΥ βρίσκεται στα όρια του.

Παρά τον έναν χρόνο που πέρασε, η ενίσχυση των δομών του ΕΣΥ και ιδίως των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας έχει μείνει στον αέρα. Δεν γίνεται να θεωρούμε ως νέες ΜΕΘ, χώρους ανάνηψης και χειρουργείων όπου προστέθηκε απλώς ένας αναπνευστήρας. Ακόμα, ενώ ακούμε διαρκώς για προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού (αναφορά κ. Φωτήλα στην εκπομπή), κάθε φορά που ρωτάμε που πήγε το προσωπικό αυτό να μην παίρνουμε καμία απάντηση. Και φυσικά, όταν συζητούμε για τη διαθεσιμότητα της «αγοράς» να στελεχώσει επαρκώς με προσωπικό τα νοσοκομεία, πρέπει να δούμε σοβαρά τα οικονομικά κίνητρα για τους υγειονομικούς που σήμερα είναι ανεπαρκή, και τα κίνητρα μοριοδότησης για τη μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού. Αναφορικά με τον ιδιωτικό τομέα, εμείς ταχθήκαμε από την πρώτη στιγμή υπέρ της πλήρους ένταξης του ιδιωτικού τομέα στον δημόσιο σχεδιασμό. Ελπίζουμε να μην δούμε πάλι τη λογική του covid-free ιδιωτικού τομέα που είδαμε πέρσι.

Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, είναι κοινή ομολογία ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα έχει αποτύχει, καθώς βρισκόμαστε μόλις λίγο πάνω από το 60% ολοκληρωμένων εμβολιασμών. Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι μπροστά στο πρόβλημα. Χρειάζεται θάρρος, και είναι ώρα για δύσκολες αποφάσεις. Εμείς θέτουμε το θέμα της διεύρυνσης της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών σε επαγγελματικές ομάδες που έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες, όπως είναι τα σώματα ασφαλείας.

Όσον αφορά τους ελέγχους εφαρμογής των μέτρων, το γεγονός ότι αυτοί μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν απόλυτα ανεπαρκείς, ήταν και ο βασικός λόγος για τη διαρκή ανακοίνωση νέων μέτρων, μετά την αποτυχία των παλιών. Φαίνεται πως αυτό έχει στοιχειωδώς βελτιωθεί, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολύ σοβαρά περιθώρια.

Με το βλέμμα στραμμένο στην πραγματική οικονομία, στους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι προβληματικό ότι αυτοί έχουν επωμιστεί μόνοι τους όλο το βάρος του ελέγχου εφαρμογής των μέτρων. Πόσο μάλλον όταν σε αυτό προστίθεται μία οριζόντια πτώση της τάξεως του 30%-50% του τζίρου τους μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις, και όταν από την κυβέρνηση δεν έχουμε δει ακόμα κανένα αποτελεσματικό μέτρο για την οικονομική τους στήριξη.

Για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, είναι ώρα για κρίσιμες και δύσκολες αποφάσεις. Όχι για δημόσιες σχέσεις με βάση το πολιτικό κόστος».

