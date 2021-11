Κοινωνία

Πειραιάς: Σεσημασμένοι διαρρήκτες έκλεβαν σπίτια

Χειροπέδες σε επτά άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί! Πως κατάφεραν να τους συλλάβουν.



Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), επτά Έλληνες (πέντε γυναίκες και δύο άνδρες), κατηγορούμενοι για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, τρεις εκ των ανωτέρω κατηγορουμένων, λίγο νωρίτερα είχαν εισέλθει σε πολυκατοικία στον Πειραιά με σκοπό να διαρρήξουν διαμερίσματα και να εισέλθουν σε αυτά για να αφαιρέσουν αντικείμενα.

Όπως διαπιστώθηκε, μία εκ των κατηγορουμένων λειτουργούσε ως «τσιλιαδόρος», ενώ οι άλλοι δύο ευρισκόμενοι στην πόρτα της οικίας που είχαν ως στόχο να παραβιάσουν, ο μεν ένας χτυπούσε το κουδούνι ενώ άλλος προσπαθούσε να παραβιάσει την πόρτα. Όμως οι ανωτέρω πράξεις έγιναν αντιληπτές και ειδοποιήθηκε το κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), όπου και εντόπισε την «τσιλιαδόρο».

Κατόπιν αναζητήσεων, εντοπίστηκαν σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας τρία ακόμη μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Από άλλη Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. που πραγματοποιούσε έρευνα στις οδούς γύρω από την πολυκατοικία, εντοπίσθηκαν εντός οχήματος τρία επιπλέον άτομα της συμμορίας.

Από το Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου, στο πλαίσιο της προανάκρισης, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει συμμορία με σκοπό την διάπραξη ληστειών, κλοπών, απατών καθώς και άλλων έκνομων ενεργειών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα ανωτέρω αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

