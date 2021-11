Κόσμος

Ο Ερντογάν πρώτη φορά μίλησε για ενδεχόμενο ήττας και αποχώρησής του

Μετά τις φήμες για την υγεία του, ο Τούρκος Πρόεδρος μιλά πρώτη φορά για ενδεχόμενο αποχώρησής του.



Για ενδεχόμενη ήττα και αποχώρησή του έκανε λόγο για πρώτη φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνάντησή του το Σάββατο με νέους στην περιοχή του Τσανάκαλε στην Τουρκία.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά: «Αν ο λαός πει στο καλό κι έρθουν οι επόμενοι, ας γκρεμίσουν όσα χτίσαμε».

Κατά τους επικριτές του, ο Τούρκος Πρόεδρος προσπαθεί ανεπιτυχώς να πλασάρει το δημοκρατικό του πρόσωπο, αφού οι κύριοι πολιτικοί του αντίπαλοι είτε έχουν φυλακιστεί είτε ζουν πλέον στο εξωτερικό.

Ωστόσο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην τελευταία του ομιλία έκανε και ιστορική αναδρομή, τονίζοντας πως «οτιδήποτε καλό και όμορφο» βρήκαν το προστάτεψαν και το ανέπτυξαν. Ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε μάλιστα και… στην Τροία, λέγοντας πως «είναι το σύμβολο από το παρελθόν που εκπροσωπεί κι εμάς, όπως όλους τους λαούς που έζησαν στην Ανατολία. Η Ομήρου Ιλιάδα εξηγεί έναν αγώνα, που τα ίχνη του φτάνουν στο σήμερα».

