Κόσμος

Μεταναστευτικό: Ευθεία απειλή Ερντογάν κατά της Ελλάδας

Νέες απειλές προς την Ελλάδα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού εξαπέλυσε ο Ερντογάν. Η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης.

"Αν ανοίξουμε τα σύνορά μας δεν ξέρω τι θα πάθει η Ελλάδα» είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου και έστειλε το δικό του μήνυμα για ακόμη μία φορά.

Συγκεκριμένα, μετά από συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, κατηγόρησε την Ελλάδα πως «καταδικάζει πρόσφυγες σε θάνατο στη θάλασσα, τρυπώντας τα φουσκωτά σκάφη τους. Αν εμείς ανοίξουμε τα σύνορά μας, δεν ξέρω τι θα πάθει η Ελλάδα, τι θα κάνει η Ελλάδα δεν ξέρω, απείλησε ανοιχτά ο Ερντογάν.

Απαντώντας στις επικρίσεις της Αθήνας ότι η Τουρκία δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό, ο Ερντογάν είπε χαρακτηριστικά: «Το να κατηγορείς την Τουρκία για την προσφυγική κρίση είναι πραγματική αχαριστία", επαναλαμβάνοντας πως στην Τουρκία υπάρχουν πάνω από 5 εκατ. πρόσφυγες και μετανάστες.

Ενοχλημένος ο Ερντογάν για την συμφωνία Ελλάδα-ΗΠΑ

Για ακόμη μία φορά, ο Ερντογάν δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την συμφωνία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και για τον ρόλο που θα έχει στο εξής το λιμάνι και η στρατιωτική βάση της Αλεξανδρούπολης.

«Δυστυχώς η Αλεξανδρούπολη δεν είναι μια βάση, όλη η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια αμερικανική βάση. Εγώ δεν κατάφερα να μετρήσω τις αμερικανικές βάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα. Όταν τις συγκεντρώσουμε όλες, έχουμε τέτοια εικόνα όπου όλη η Ελλάδα είναι μια βάση των ΗΠΑ» είπε.

Όπως ανέφερε για το θέμα ο Ερντογάν «η Αλεξανδρούπολη είναι μια μικρή περιοχή σε όλη αυτή την εικόνα. Όλα αυτά γιατί γίνονται, για ποιο λόγο συμβαίνουν; Εγώ αυτά τα είπα στον Μπάιντεν, όπως και οι αρμόδιοι οι υπoυργοί άμυνας και Εξωτερικών δίνουν απαντήσεις με υπεκφυγές. Δεν είναι έντιμοι. Οι HΠΑ διάλεξαν λάθος γείτονα για τον εαυτό τους και δεν είναι σωστή η στάση του να έχουν επιλέξει στο Αιγαίο ως βάση την Ελλάδα».

Σχετικά με το ΝΑΤΟ, ο κ. Ερντογάν δήλωσε ότι «σε αριθμό στρατιωτών, όπως και σε οικονομική βοήθεια, η Τουρκία είναι στις πρώτες 7 χώρες του ΝΑΤΟ. Υπάρχει μια τέτοια εικόνα. Η Ελλάδα είναι πολύ πίσω. Όμως εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Εμείς είμαστε η ασφάλεια αυτής της περιοχής».

Άμεση η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης

Τα όσα ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έμειναν αναπάντητα από την ελληνική κυβέρνηση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου, να τονίζει:

«Η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό κράτος Δικαίου. Προστατεύει τα σύνορά της που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα σώζει ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα. Και όταν απειλείται από χώρες που χρησιμοποιούν απελπισμένους ανθρώπους για να πετύχουν γεωπολιτικούς σκοπούς, θα απαντά πάντα με αποφασιστικότητα. Αυτό έκανε στον Έβρο το Μάρτιο του 2020, με τη συμπαράσταση της Ευρώπης.



Οι πρόσφατες εξελίξεις στα σύνορα Λευκορωσίας - Ε.Ε στην Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής, υπογραμμίζουν γι’ άλλη μια φορά ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να ανεχθεί εργαλειοποίηση του Προσφυγικού.

Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει όλοι να λάβουν σοβαρά υπόψιν»

