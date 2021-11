Life

“Game Of Chefs”: δοκιμασία στην “κουζίνα της μαμάς”

Η πρώτη ομαδική δοκιμασία της εβδομάδας έχει ως θέμα το comfort food και οι διαγωνιζόμενοι…. “τα δίνουν όλα”.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, για άλλη μία καυτή μάχη των KITCHEN BATTLES.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Απόψε, θα δούμε την 1η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, με θέμα το comfort food ή σε απλά ελληνικά την κουζίνα της μαμάς. Κάθε ομάδα καλείται να ετοιμάσει μαμαδίσια πιάτα που μας φέρνουν αναμνήσεις από την παιδική μας ηλικία.

Οι τρεις σεφ, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, και οι ομάδες τους διασταυρώνουν τις… κουτάλες τους σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Για την ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑ (ΛΑΝΤΟΣ) μαγειρεύουν οι Φωτεινή Καρακατσάνη, Φραγκίσκος Μπαλαρίνης, Φράνς Χοριέτι και Άντζελα Παπαβασιλείου .

μαγειρεύουν οι . Για τη ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ (ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ) μαγειρεύουν οι Άγγελος Σακάι, Γιώργος Καπενεκάκης, Διαμαντής Αναστασόπουλος και Βασίλης Σωκιανός.

μαγειρεύουν οι Για τη ΧΑΚΙ ΟΜΑΔΑ (ΚΟΝΤΟΒΑΣ) μαγειρεύουν οι Αλέξανδρος Καρακατσάνης, Γιώργος Μπερκάκης και Άλκης Μαρκογιαννάκης.

Η Ντορέττα τους θυμίζει πως δεν ισχύει η ασυλία για τις ομάδες που κερδίζουν και ότι όλοι οι παίκτες θα μαγειρεύουν και στην ατομική δοκιμασία αποχώρησης εκτός από έναν στον οποίο θα δώσει την ασυλία ο ίδιος ο σεφ της ομάδας.

Οι διαγωνιζόμενοι σηκώνουν τα μανίκια τους και οι κατσαρόλες… πιάνουν φωτιά!

Στο τέλος της δοκιμασίας, 11 γευσιγνώστες, οι οποίοι είναι συγγενείς των παικτών, θα δοκιμάσουν τα πιάτα, χωρίς να ξέρουν ποιος το ετοίμασε και σε ποια ομάδα ανήκει το καθένα, θα τα κρίνουν και θα δώσουν την ψήφο τους σε αυτά που θα ξεχωρίσουν.

Η ομάδα που θα κερδίσει τις περισσότερες ψήφους θα είναι η νικήτρια.

Τα πιάτα θα κρίνουν οι: Σακάι Ιλιριάν Σάκο (ΜΠΑΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΚΑΪ), Σαββάκη Μαργαρίτα (MAMA ΒΑΣΙΛΗ ΣΩΚΙΑΝΟΥ), Σταθόπουλος Μάριος (ΠΡΩΤΟΣ ΞΑΔΕΡΦΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ), Παναγοπούλου Φανή (ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ), Σταματάκη Αγγελική ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΕΡΚΑΚΗ), Μαρκογιαννάκης Δημήτρης (ΑΔΕΡΦΟΣ ΑΛΚΗ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ), Παπαβασιλείου Καρολίνα (ΑΔΕΡΦΗ ΑΝΤΖΕΛΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ), Καπενεκάκη Ρένια (ΑΔΕΡΦΗ ΚΑΠΕΝΑΚΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΥ), Βασδέκη Δέσποινα (ΚΟΠΕΛΑ ΦΡΑΝΣ ΧΟΡΙΕΤΙ), Τσιλέπη Κατερίνα (ΜΑΜΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΜΠΑΛΑΡΙΝΗ), Ποτίδης Γιώργος (ΣΥΖΥΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ).

Τι είναι comfort food για καθένα από τους 3 σεφ και τι για τους παίκτες των ομάδων τους;

Πόσο δύσκολο είναι τελικά το απλό;

Πώς σχολιάζει ο Γιώργος Μπερκάκης την παιδική ηλικία του σεφ Άνταμ Κοντοβά;

Ποιος από τους 3 σεφ ήταν το πιο δύσκολο παιδί; Και πώς τον τιμώρησε η μητέρα του;

Γιατί έχει παράπονα ο Γιώργος Καπενεκάκης από την ομάδα του;

Ποιος είναι ο πιο αυστηρός κριτής στην οικογένεια του κάθε παίκτη;

Ταιριάζει η ιαπωνική κουζίνα με την κρητική;

Σε ποια τεχνική διαλογισμού καταφεύγει ο Άγγελος Λάντος για να ηρεμήσει;

Τι είναι πιο δύσκολο σε ένα παστίτσιο; Η παρασκευή του κιμά ή η παρασκευή της μπεσαμέλ;

Ο Άλκης Μαρκογιαννάκης κόβεται, άλλος ένα παίκτης από τη χακί ομάδα παθαίνει ατύχημα, που το αποδίδει ο Άνταμ Κοντοβάς; Τι του φέρνει ο Βασίλης Μουρατίδης για να διώξει το μάτι;

Θα καταφέρει να βγάλει πιάτο η χακί ομάδα με 2 παίκτες;

Μεταξύ ποιων 2 ομάδων θα κριθεί η νίκη;

Ποιος παίκτης θα πάρει την ασυλία;

«Game Of Chefs»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:00

#GameOfChefsGR

