“Το Πρωινό” - Χαλάνδρι: αποκαλύψεις από πρώην συντρόφους της 49χρονης (βίντεο)

Ο Ανδρέας Φουστάνος μιλάει για την “γνωριμία” του με την εικαστικό. Τι λένε στον ΑΝΤ1 τρεις άνδρες για την “απώλεια” δεκάδων χιλιάδων ευρώ από τους λογαριασμούς τους.

Κάθε άλλο παρά καλή εντύπωση έχουν πρώην σύντροφοι της για την 49χρονη σήμερα εικαστικό, η οποία πυροβόλησε τον πατέρα του παιδιού της, στο Χαλάνδρι.

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου στην εκπομπή “Το Πρωινό”, που συνομίλησε μαζί τους, ο ένας σύντροφος, που είχε σούπερ μάρκετ σε νησί του Ιονίου, έχασε ότι είχε και δεν είχε, έμεινε χωρίς χρήματα και σήμερα για να συντηρηθεί εργάζεται σε γραφείο τελετών.

Ο άλλος σύντροφος αναφέρει ότι έχει υπογράψει εκείνος και έχουν δοθεί στην γυναίκα συνολικά 85.000 ευρώ, ενώ έχει ξοδέψει ακόμη πολλά χρήματα για εκείνη σε ρούχα και κοσμήματα.

Ο έτερος πρώην σύντροφος υποστηρίζει, σύμφωνα με την Κέλλυ Χεινοπώρου ό,τι εκείνος είναι που πληρώνει τις δόσεις για την αγορά του θηριώδους αυτοκινήτου τύπου τζιπ που οδηγεί η γυναίκα που προσπάθησε να δολοφονήσει τον γιατρό στο Χαλάνδρι

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και ο πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Φουστάνος, ο οποίος είχε, όπως είπε, μια «γνωριμία» με την 49χρονη σήμερα εικαστικό, λέγοντας πως έχει εκπλαγεί από όσα συνέβησαν, αφού όπως ανέφερε «ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, όταν την γνώρισα εγώ», λέγοντας πως η γνωριμία τους ήταν πριν από περίπου 15 χρόνια, ενώ όπως απάντησε «η σχέση που είχαμε διήρκεσε πολύ λίγο».

