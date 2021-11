Κοινωνία

“Το Πρωινό”: Αποκαλύψεις για τη 49χρονη που πυροβόλησε τον γιατρό στο Χαλάνδρι (βίντεο)

Ο “εικονικός γάμος” στην Κεφαλονιά, οι απειλές στη ληξίαρχο, τα χρήματα που έπαιρνε από τον γιατρό και η αντίδραση του αδερφού του.

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό” για την 49χρονη που πυροβόλησε τον οφθαλμίατρο στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κέλλυς Χεινοπώρου, η δράστιδα της επίθεσης είχε παντρευτεί το 2002 στην Κεφαλονιά έναν ναυτικό. Όπως αναφέρουν κάτοικοι του νησιού, ο γάμος εκείνος ήταν “εικονικός” προκειμένου να λάβει νόμιμα έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα.

Τον Ιανουάριο του 2009, γεννήθηκε η κόρη της, η οποία δηλώθηκε ως παιδί αυτού του συζύγου. Όταν, όμως, το 2015 πήρε διαζύγιο, εκείνος αποποιήθηκε την πατρότητα του παιδιού και το αναγνώρισε ο οφθαλμίατρος.

Τον Δεκέμβριο του 2020, η 49χρονη επέστρεψε στην Κεφαλονιά. Εμφανίστηκε τότε στον δήμο Ληξουρίου, όχι ως εικαστικός ή μοντέλο, αλλά ως… δικηγόρος. Απειλούσε θεούς και δαίμονες ότι ο πολιτικός γάμος του 2002 ήταν πλαστός και ζητούσε με έγγραφα να μάθει ποιος είχε δηλώσει το όνομα της στη ληξιαρχική πράξη.

Το ρεπορτάζ επιβεβαίωσε ο δήμαρχος Ληξουρίου, Γιώργος Κατσιβέλης, ο οποίος είπε «Μας απασχολούσε για μεγάλο διάστημα η παρουσία της». «Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να αποδείξει ότι ο γάμος ήταν πλαστογραφία», συμπλήρωσε.

Η “έκρηξη” του αδερφού του πρώην συζύγου της 49χρονης

Έντονη ήταν η αντίδραση του αδερφού του πρώην συζύγου της 49χρονης, όταν επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου:

«Ήταν τρελή! Έκανε την ανοησία ο αδελφός μου και την παντρεύτηκε. Ούτε τότε ήθελα να τη δω ούτε και τώρα. Με είχε ενοχλήσει δυο-τρεις φορές κι ευτυχώς έφυγε, δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτήν τη γυναίκα. Αν με καλέσει ο Εισαγγελέας, τότε θα πω ό,τι ξέρω για εκείνη».

Αίσθηση προκαλούν, τέλος, οι πληροφορίες που μετέφερε στην εκπομπή ο δημοσιογράφος, Τάσος Τεργιάκης, ότι ο οφθαλμίατρος φέρεται να έδινε κάθε μήνα περίπου 4.000 ευρώ στη γυναίκα που τον πυροβόλησε.

