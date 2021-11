Κοινωνία

ΚΕΠ Κορωπίου: πυροβολισμοί για το εμπόριο ναρκωτικών

Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο. Πώς έγινε η επίθεση. Τι δήλωσε στο ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Κρωπίας.

Σκηνές “φαρ ουεστ” εκτυλίχθηκαν το πρωί έξω από ΚΕΠ στο Κορωπί, όταν ένας άνδρας δέχθηκε πυρά από αυτοκίνητο και επικράτησε πανικός.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον διακόμισε στο νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να πάρουν κατάθεση από τη γυναίκα που ήταν μαζί του και από αυτόπτες μάρτυρες.

Λίγο πριν τις 11 το πρωί ο τραυματίας βρισκόταν έξω από τα ΚΕΠ. Δύο αυτοκίνητα έφτασαν στο κτίριο και οι επιβάτες του επιτέθηκαν μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων υπαλλήλων και κατοίκων που πήγαν για να εξυπηρετηθούν.

Οι δράστες αμέσως μετά εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στα άτομα που επιτέθηκαν στον νεαρό ήταν και ο αδελφός του.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν το δρόμο έξω από τα ΚΕΠ και πραγματοποιούσαν έρευνες ώστε να εντοπίσουν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

«Αυτό έχει να κάνει με ανταγωνιστικές και αντιμαχόμενες ομάδες Αλβανών Ρομά που ελέγχουν εμπόριο ναρκωτικών και τέτοια. Το θέμα είναι περί τα ναρκωτικά, και ενώ ο δήμος από το 2011 τα έχει εντοπίσει όλα αυτά και κάνει προσπάθειες για να μειώσει αυτή την παραβατικότητα, αυτά έχουν ξεφύγει τώρα τελευταία και δεν ξέρω η αστυνομία γιατί δεν έχει επέμβει» αναφέρει σε δήλωσή του στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης

Ο 49χρονος μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό. Οι αστυνομικοί ξεσκονίζουν το παρελθόν του σε μία προσπάθεια να μάθουν με ποιους είχε διαφορές.

