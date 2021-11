Συνταγές

Συνταγή για μπιφτέκια γεμιστά από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια φανταστική συνταγή για αφράτο μπιφτέκι και λαχταριστό τυρί, παρουσίασε ο σεφ στο “Πρωινό”.

Μπιφτέκια γεμιστά με κασέρι και σως μουστάρδας, ετοίμασε στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 ο σεφ της εκπομπής Πέτρος Συρίγος.

Συστατικά για μπιφτέκι γεμιστό με κασέρι

1 κιλό κιμά μόσχου

200 γρ ενδομυϊκό λίπος

1 μικρό λευκό κρεμμύδι

2 κ.τ.σ μαϊντανό ψιλοκομμένο

4 κ.τ.σ φρυγανιά από αποξηραμένο ψωμί του τοστ στον τρίφτη

1 κ.τ.σ ελαιόλαδο

Ασπράδι από ένα αυγό

Αλάτι και Πιπέρι

360 γρ κασέρι για την γέμιση

Η συνταγή για μπιφτέκια γεμιστά με τυρί

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι πολύ καλά. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά και τα ζυμώνουμε ελαφρά για να βγει το μπιφτέκι μας αφράτο. Βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο για μια ώρα.

Πλάθουμε μπιφτέκια των 200 γρ. Τα ξαναβάζουμε στο ψυγείο για 20 λεπτά.

Κόβουμε το κασέρι σε 3 κομμάτια (130 γρ το καθένα). Ενώνουμε δυο μαζί και βάζουμε στο κέντρο τους το κασέρι.

Στο μείγμα δεν βάζουμε καθόλου αλάτι. Θα αλατίσουμε και από τις δυο μεριές πριν το βάλουμε στη σχάρα.

Καλά θα είναι να τα ψήσουμε από την κάθε πλευρά για 3 λεπτά και μετά να τα γυρίσουμε σταυρώνοντας τις γραμμές της σχάρας.

Όπως είναι ζεστά, τα πασαλείβουμε με φρέσκο βούτυρο και τα ραντίζουμε με λίγο χυμό λεμονιού και φυσικά τα πασπαλίζουμε με ρίγανη.

Tips

Τον κιμά ζητάμε να μας τον περάσουν 1 φορά από τη μηχανή του κιμά και το κομμάτι να είναι ελιά.

Το λίπος ζητάμε να μας το περάσουν 2 φορές από τη μηχανή του κιμά.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέλη Κυκλοφορίας 2022: Αναρτήθηκαν στο myCAR της ΑΑΔΕ

Μαραθώνιος: ο 90χρονος Στέλιος Πρασσάς στον ΑΝΤ1

Αττική Οδός: Κλειστή η έξοδος προς Λαμία για 8 ώρες