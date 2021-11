Κοινωνία

Έγκλημα στην Φολέγανδρο: Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς παρέλαβε το μεταπτυχιακό της

Ράγισε καρδιές η μητέρα της άτυχης κοπέλας όταν παρέλαβε το μεταπτυχιακό της κόρης της σε ειδική εκδήλωση με θέμα τις γυναικοκτονίες.

Η Φαρμακευτική Σχολή του ΕΚΠΑ οργάνωσε ειδική εκδήλωση με θέμα τις γυναικοκτονίες που μαστίζουν τη χώρα μας.

Με βάση τα στοιχεία μόλις σε ένα χρόνο διαπράχθηκαν 13 δολοφονίες γυναικών. Η Γαρυφαλλιά ανήκει στα θύματα των γυναικοκτονιών που έχουν συγκλονίσει τη χώρα.

Η άτυχη κοπέλα δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της κατά τη διάρκεια διακοπών στη Φολέγανδρο.

Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς παρέλαβε το μεταπτυχιακό της νεκρής κόρης της με ένα συγκινητικό λόγο: «Πολυαγαπημένη μου Γαρυφαλλιά, σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να σε τιμήσουμε. Σήμερα παίρνεις το μεταπτυχιακό σου αγαπημένο μου παιδί. Νιώθω πως ότι και να πω είναι λίγο για εσένα με πλημμυρίζουν τόσα συναισθήματα και σκέψεις, τόσες αναμνήσεις, εικόνες, γέλια, μυρωδιές, αγκαλιές. Πώς να σας τα κάνω όλα αυτά λέξεις; Πώς να τα κάνω λόγια να σας τα πω;».

«Κοίτα Γαρυφαλλιά μου, τα κατάφερες»

«Ήσουν πάντα ταπεινή, χαμηλών τόνων αλλά με ένα πανίσχυρο όπλο: το χαμόγελό σου, η ευγένειά σου η καλοσύνη σου. Θυμάμαι τον κόπο σου, την προθυμία σου και την αστείρευτη αγάπη γι’ αυτό που έκανες. Πάντα ήσουν ένας στρατιώτης για την επιστήμη σου. Κάποιες φορές σε κοιτούσα κρυφά από την πόρτα. Ήσουν σκυμμένη σε ένα γραφείο, χαμένη ανάμεσα στα βιβλία σου. Κοίτα Γαρυφαλλιά μου, τα κατάφερες κορίτσι μου. Είμαι τόσο περήφανη για εσένα. Όλοι είμαστε. Ακόμη κι από εκεί ψηλά που είσαι μας στέλνεις δώρα κορίτσι μου. Ακόμη και από εδώ που είμαι σου στέλνω την αγάπη μου εκεί στους καθαρούς ουρανούς που βρίσκεσαι. Η αγάπη μου για εσένα είναι τόσο μεγάλη και δυνατή που ξεπερνά τον πόνο μου πραγματικά. Αυτό μου άφησες παιδί μου αγάπη και φως και δυνάμεις στα λόγια μου» σημείωσε συγκινημένη.

