Γλυπτά του Παρθενώνα: Συνάντηση Μητσοτάκη - Τζόνσον (εικόνες)

Τετ α τετ του Πρωθυπουργού με τον Βρετανό ομόλογό του στην Downing Street. Ποια θέματα είναι στην ατζέντα.



Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βρετανό ομόλογό του Μπόρις Τζόνσον στο Λονδίνο.

Στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον στην Downing Street, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με τον Βρετανό ομόλογο του μία συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων, με έμφαση στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, τις επενδύσεις, τον τουρισμό ενόψει του 2022, αλλά κυρίως την από κοινού εξεύρεση τρόπων περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων Ελλάδος- Μεγάλης Βρετανίας στους παραπάνω τομείς.

Σημαντικό ζήτημα στο τετ α τετ του με τον κ.Τζόνσον θα αποτελέσει για τον κ. Μητσοτάκη και η επαναφορά, από την πλευρά της χώρας μας, του αιτήματος στο ανώτατο επίπεδο για την επιστροφή των Γλυπτών τού Παρθενώνα, ώστε το μνημείο να αποκατασταθεί στην ολότητά του στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα σημειώσει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ότι το εν λόγω ζήτημα αφορά στις δύο κυβερνήσεις και ότι πρέπει να συζητηθεί με ειλικρίνεια. Θα τονίσει, δε, ότι η βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να μπει σε έναν καλή τη πίστει διάλογο με την Ελλάδα για την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα.

Μιλώντας στην Βουλή, το απόγευμα της Τρίτης, η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που επαναλαμβάνει και θέτει στο υψηλότερο επίπεδο ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι κλεμμένα και ότι το μνημείο είναι “χάσκον” και ότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί νομή και κατοχή στο Βρετανικό Μουσείο».

