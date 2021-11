Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η επίταξη και οι εφημερίες “στο κόκκινο”

Περιορισμένη η ανταπόκριση των ιδιωτών γιατρών για εθελοντική ενίσχυση του ΕΣΥ. Για δεκάδες διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ, κάνει λόγο η ΠΟΕΔΗΝ. Ασθενείς μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίδοση των φύλλων πορείας σε ιδιώτες γιατρούς, καθώς ελάχιστοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να ενισχύσουν τα δημόσια νοσοκομεία, ενώ η πανδημία είναι σε έξαρση, όπως μαρτυρούν και οι ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ την Τρίτη για δεκάδες νεκρούς και πάνω απο 8.000 κρούσματα μέαα σε 24 ώρες.

Το Υπουργείο Υγείας διαμηνύει ότι η επίταξη θα γίνει. Ήδη πάνω από 40 γιατροί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν στην προσπάθεια να ενισχυθούν τα νοσοκομεία, όμως για να καλυφθούν οι ανάγκες χρειάζονται τουλάχιστον 100 γιατροί.

Οι ιατρικοί σύλλογοι προσπαθούν έστω και την τελευταία στιγμή να πείσουν τα μέλη τους να στηρίξουν το ΕΣΥ οικειοθελώς, προκειμένου να αποφύγουν την επίταξη.





Όλα αυτά, καθώς επικρατεί ασφυξία στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Ακόμη μια κλινική του «Παπαγεωργίου» μετατρέπεται σε κλινική για ασθενείς με κορονοϊό, ενώ η εφημερία του «Ιπποκράτειου» ήταν εφιαλτική, με 800 ασθενείς όλων των παθήσεων στα Επείγοντα. Ασθενείς με κορονοϊό μεταφέρονται σε αλλά νοσοκομεία, δημόσια ή ιδιωτικά όπου υπάρχουν κλίνες.

Η πληρότητα στις Εντατικές της βόρειας Ελλάδας είναι στο 100% και σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ 15 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ στο «Παπαγεωργίου», άλλοι 7 στο «Ιπποκράτειο», 6 στο ΑΧΕΠΑ και 2 στο «Παπανικολάου».

Γιαννακός: έχουμε ηττηθεί και μετράμε νεκρούς

Με ιδιαίτερα δραματικούς τόνους περιέγραψε την κατάσταση στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, λέγοντας, μεταξύ άλλων, «οι εφημερίες των νοσοκομείων δυστυχώς θυμίζουν ταινίες τρόμου. Δεν προλαβαίνουμε να μαζεύουμε τους νεκρούς μας. Αυτό μου είπαν κι εδώ στο Ιπποκράτειο. Πεθαίνουν οι ασθενείς, έχει παραδοθεί το προσωπικό πια, μπορούσαν πολλοί ασθενείς από αυτούς να σωθούν. Γίνεται επιλογή ασθενών με ηλικιακά κριτήρια. Καλούμε τον κόσμο να προστατεύσει τον εαυτό του. Πραγματικά είναι ο σώζων εαυτόν σωθήτω. Το σύστημα δυστυχώς έχει ηττηθεί και σε λίγες μέρες δεν θα μπορεί να παρέχει καμία ασφάλεια στους νοσηλευόμενους. Το προσωπικό είναι τσακισμένο. Προσπαθεί να καλύψει τις τρύπες που άνοιξαν οι 7.000 συνάδελφοι που τέθηκαν σε αναστολή και οι 2.000 συνταξιοδοτήσεις».

Αναφερόμενος στο Νοσοκομείο Έδεσσας, είπε πως «τις τελευταίες 10 μέρες έχουν πεθάνει πάνω από 30 ασθενείς με κορονοϊό. Νοσηλεύονται πάνω από 50 ασθενείς στις δύο κλινικές ενώ αναπτύσσεται και τρίτη. Η ΜΕΘ έκλεισε ελλείψει Εντατικολόγων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών. Η ΜΕΘ όμως δεν είναι πολυτέλεια, είναι απαραίτητη. Πεθαίνουν διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός, αλλά το χειρότερο απ΄ όλα είναι ότι έχουν δύο μηχανήματα υψηλής ροής οξυγόνου (high flow) η κάθε κλινική, και γίνεται επιλογή όταν υπάρχει χαμηλός κορεσμός και σε μηχάνημα υψηλής ροής οξυγόνου. Υπάρχουν μόνο 3 παθολόγοι, οι οποίοι έχουν παραδοθεί, κανένας πνευμονολόγος, και δυστυχώς πεθαίνουν οι ασθενείς αβοήθητοι».

Η πληρότητα για ΜΕΘ-Covid sτην επικράτεια ξεπέρασε το 91% και η εφημερία στο «Αττικόν» ξεκίνησε σήμερα με 30 ράντζα. Ο Πάνος Παπανικολάου δηλώνει πως μόνο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας υπάρχουν τουλάχιστον 7 διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός ΜΕΘ.

Το 61,8% του γενικού πληθυσμού ή το 71,8% του ενήλικου πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο, ενώ την Δευτέρα σημειώθηκε ρεκόρ ραντεβού για την τρίτη δόση με 107.000 πολίτες να προγραμματίζουν την ενισχυτική δόση και 27.000 την πρώτη δόση.





«Εφιαλτικές» εφημερίες

Σε θρίλερ παραπέμπουν οι εφημερίες στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Αγώνα δρόμου κάνουν καθημερινά οι γιατροί, για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Το «Παπανικολάου» μπήκε στη μάχη των εφημεριών στις 08:00 της Τρίτης, με γεμάτα και τα 36 κρεβάτια στην ΜΕΘ. Έως τις 15:00 είχαν γίνει 14 εισαγωγές σε απλές κλίνες Covid, ένας ασθενής που παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση διασωληνώθηκε στην αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου. Μέχρι αργά το βράδυ, δεν υπήρχαν διασωληνωμένοι εκτός μονάδας, καθώς μέσα στην ημέρα δυστυχώς επήλθαν αρκετοί θάνατοι ασθενών και έτσι άδειασαν κρεβάτια.

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το βρέφος λίγων εβδομάδων, που νοσεί με κορονοϊό και διασωληνώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας.





