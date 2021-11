Αθλητικά

Προκριματικά Μουντιάλ: Οι 10 εθνικές που προκρίθηκαν από την Ευρώπη (βίντεο)

Πώς διαμορφώθηκε ο χάρτης των πλέι οφ. Γκολ από τα ματς της Τρίτης.

Η Ολλανδία με τη δύσκολη επικράτησή της επί της Νορβηγίας με 2-0, ήταν η 10η ομάδα που εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλό της (προκριματικά Ευρωπαϊκής Ζώνης) και ταυτόχρονα “σφράγισε” το εισιτήριό της για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου (επιστρέφει μετά την απουσία της από το Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018), που θα πραγματοποιηθεί από 21 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου 2022 στο Κατάρ.

Την ίδια ώρα οι Τούρκοι με το “διπλό” τους στο Μαυροβούνιο (2-1) πήραν τη 2η θέση στον 7ο όμιλο και μία θέση στα play offs, όπου εξασφάλισαν την παρουσία τους και η Ουαλία (με το 1-1 κόντρα στο Βέλγιο) με την Ουκρανία (2-0 τη Βοσνία).

Από εκεί και πέρα, το γκρουπ των 12 ομάδων των play offs συμπληρώνουν, εκτός από τους 10 δεύτερους των ομίλων, και η Αυστρία με την Τσεχία, που έλαβαν ένα είδος “μπόνους”, ούσες οι δύο καλύτερες από το Nations League του 2020/21, που δεν τερμάτισαν στην πρώτη δυάδα των προκριματικών ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά οι χώρες που προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, ως πρώτες στους ομίλους τους:

1ος Όμιλος: Σερβία

2ος Όμιλος: Ισπανία

3ος Όμιλος: Ελβετία

4ος Όμιλος: Γαλλία

5ος Όμιλος: Βέλγιο

6ος Όμιλος: Δανία

7ος Όμιλος: Ολλανδία

8ος Όμιλος: Κροατία

9ος Όμιλος: Αγγλία

10ος Όμιλος: Γερμανία

Οι 10 ομάδες που θα παίξουν στα playoffs, μαζί με τις δύο ομάδες που προστέθηκαν από το Nations League:

Πορτογαλία (2η στον 1ο όμιλο)

(2η στον 1ο όμιλο) Σουηδία (2η στον 2ο όμιλο)

(2η στον 2ο όμιλο) Ιταλία (2η στον 3ο όμιλο)

(2η στον 3ο όμιλο) Ουκρανία (2η στον 4ο όμιλο)

(2η στον 4ο όμιλο) Ουαλία (2η στον 5ο όμιλο)

(2η στον 5ο όμιλο) Σκωτία (2η στον 6ο όμιλο)

(2η στον 6ο όμιλο) Τουρκία (2η στον 7ο όμιλο)

(2η στον 7ο όμιλο) Ρωσία (2η στον 8ο όμιλο)

(2η στον 8ο όμιλο) Πολωνία (2η στον 9ο όμιλο)

(2η στον 9ο όμιλο) Βόρεια Μακεδονία (2η στον 10ο όμιλο)

(2η στον 10ο όμιλο) Αυστρία (Μέσω του Nations League)

(Μέσω του Nations League) Τσεχία (Μέσω του Nations League)

Η διαδικασία των πλέι οφ

Οι τρεις τελευταίες ομάδες (από τις συνολικά 13) της Ευρωπαϊκής Ζώνης, που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, θα προκύψουν μέσω των play offs, που θα διεξαχθούν (κατόπιν κλήρωσης) σε τρία ξεχωριστά Final Four.

Στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 26 Νοεμβρίου στα γραφεία της FIFA στη Ζυρίχη οι 12 ομάδες των play offs θα μπουν στην κληρωτίδα μοιρασμένες σε 6 “ισχυρούς” και 6 “ανίσχυρους”.

Στο γκρουπ των “ισχυρών” θα μπουν οι 6 εθνικές ομάδες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία ως δεύτερες στους προκριματικούς ομίλους και στο γκρουπ των “ανίσχυρων” οι 4 “χειρότερες” δεύτερες μαζί με τις δύο ομάδες που προστίθενται από το Nations League (Αυστρία και Τσεχία).

Ο διαχωρισμός γίνεται αρχικά με βάση τους βαθμούς που συγκέντρωσε κάθε χώρα στον προκριματικό όμιλό της, δίχως να περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα απέναντι στην 6η ομάδα του ομίλου, όπου υπάρχει τέτοια (οι πέντε όμιλοι έχουν από 5 ομάδες και οι άλλοι πέντε όμιλοι έχουν από 6 ομάδες).

Στους “ισχυρούς” της κλήρωσης της 26ης Νοεμβρίου θα βρίσκονται οι Πορτογαλία, Σκωτία, Ιταλία, Ρωσία, Σουηδία και Ουαλία.

Στους “ανίσχυρους” της κλήρωσης των playoffs θα βρίσκονται οι Τουρκία, Πολωνία, Ουκρανία, Βόρεια Μακεδονία, Αυστρία και Τσεχία.

Μετά την κλήρωση, οι “ισχυροί” θα δώσουν τον (μονό) ημιτελικό στην έδρα τους σε κάθε ένα από τα τρία ξεχωριστά Final Four. Οι δύο νικητές κάθε ημιτελικού θα προκριθούν στον τελικό.

Οι δε έδρες των τριών τελικών θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης, ώστε να προκύψει ο γηπεδούχος. Οι τελικοί θα είναι επίσης μονοί και οι τρεις νικητές είναι αυτοί που θα πάνε στο Κατάρ.

Οι έξι ημιτελικοί αγώνες θα διεξαχθούν στις 24 και 25 Μαρτίου 2022, ενώ οι τρεις τελικοί στις 28 και 29 Μαρτίου 2022.

