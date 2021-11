Κοινωνία

Κρικέτος στον ΑΝΤ1: Δεν υπάρχουν αστυνομικοί για περιπολίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική είναι η κατάσταση στα Αστυνομικά Τμήματα της Δυτικής Αττικής. Προκαλούν σοκ τα στοιχεία που περιέγραψε.

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έκανε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, ο Σπήλιος Κρικέτος, αντιπρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής.

Όπως είπε, την Τρίτη επισκέφθηκε δύο Αστυνομικά Τμήματα στην περιοχή. Το ένα από αυτά, από τα 87 άτομα που έπρεπε να είχε οργανική δύναμη, είχε μόλις 20! Ενημερώθηκε ότι δεν βγαίνει ούτε μία περιπολία.

Σε μία άλλη περίπτωση, που περιέγραψε, η Διεύθυνση Δυτικής Αττικής ζήτησε από ΑΤ να στείλει αστυνομικό. Όταν η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχει, ζητήθηκε πλήρης συμμόρφωση. Αποτέλεσμα; Να μείνει το Αστυνομικό Τμήμα χωρίς σκοπό!

Σε άλλο Α.Τ. της Δυτικής Αττικής, ανέφερε ο κ. Κρικέτος, αντί για 66 άτομα οργανική δύναμη, έχει μόλις 19!

«Δεν μπορούμε να φυλάξουμε την κοινωνία, τους πολίτες. Δεν μπορούμε να φυλάξουμε το ίδιο μας το σπίτι πλέον», υπογράμμισε και χαρακτήρισε εγκληματικές ορισμένες αποφάσεις που έχουν ληφθεί.

Προανήγγειλε τέλος, πως οι συνδικαλιστές της Αστυνομίας είναι αποφασισμένοι να απευθυνθούν σε Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καστοριά: Θρίλερ με νεκρή στην αυλή σπιτιού (βίντεο)

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 175 σημεία

Πολυτεχνείο: Η εξέγερση των φοιτητών και η εισβολή του τανκ