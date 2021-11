Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Καλή μέρα η Τετάρτη εάν και εφόσον... (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα.

Καλή χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής "δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριόμαστε σήμερα", τονίζοντας ότι υπάχει μία ένταση, αλλά υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές που λένε ότι οι επαφές με νεαρά άτομα, παιδιά και η συναισθηματική ζωή μπορεί να πάει αρκετά καλά εάν και εφόν υποχωρήσουμε και φύγουμε".

Δείτε τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα:





