“The 2Night Show” με... άρωμα γυναίκας την Τετάρτη (εικόνες)

Εκλεκτές καλεσμένες υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο "The 2Night Show".



Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την εντυπωσιακή Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Μεταξύ άλλων, δηλώνει «περσόνα» και έτοιμη να αποδεχθεί τις προκλήσεις που της παρουσιάζονται. Μιλάει για την εμπειρία της στο «J2US», αλλά και για τη σχέση που είχε με τη μουσική από μικρή. Θα αποδεχθεί, τελικά, τις προτάσεις νυχτερινών μαγαζιών για να τραγουδήσει στην πίστα τους; Γιατί οι φίλοι της την αποκαλούν «χρυσόψαρο»;

Επίσης, δε διστάζει να μιλήσει για τις προδοσίες που βίωσε στη ζωή της, αλλά και για όλο το χρονικό του χωρισμού, με τον πρώην σύζυγό της. Το φινάλε που κάνει στην εκπομπή είναι τόσο εκρηκτικό όσο και η ίδια, καθώς ανεβαίνει στο stage μαζί με τους «Prestige The Band» και ερμηνεύει αγαπημένα της τραγούδια.





Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η χαρισματική Τζένη Διαγούπη.

Το «λαμπερό πλάσμα», όπως την αποκαλούν οι φίλοι της, θυμάται στιγμές από τη συνάντησή της με τον Γρηγόρη, στη σειρά το «Κόκκινο Δωμάτιο» και μας εξηγεί γιατί ποτέ δεν έβαλε νυφικό στην πραγματική της ζωή. Αποκαλύπτει γιατί σταμάτησε να γράφει θεατρικά έργα, μετά τη συνεργασία της με τον Νίκο Μουτσινά, και πόσο ευτυχισμένη νιώθει με την πορεία της.

Πριν μας… «Χαιρετήσει τον Πλάτανο» όμως, περνάει τις δοκιμασίες τόσο του Γρηγόρη όσο και του μικρού Σπύρου, οι οποίοι έχουν διάθεση για πολύ παιχνίδι μαζί της.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:30, και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη

