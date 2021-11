Life

Καλλίδης στο “Πρωινό”: Έπαθα κρίση πανικού, την... άκουσα για τα καλά (βίντεο)

Ο αγώνας με την κατάθλιψη και πώς την αντιμετώπισε.

Ο Πάνος Καλλίδης μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" για την κατάθλιψη που είχε περάσει, τις κρίσεις πανικού, το Survivor, καθώς και για τα επαγγελματικά του σχέδια.

Για την σκοτεινή περίοδο της κατάθλιψης ο αγαπημένος καλλιτέχνης είπε ότι "η κατάθλιψη είναι ένα συναίσθημα που όταν φύγεις από αυτόν δεν θέλεις ούτε να το συζητάς", στέλνοντας το μήνυμα ότι "αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να το πεις και να ζητήσεις βοήθεια από ειδικούς και φίλους".

Όσον αφορά για τον τρόπο που την αντιμετώπισε ο Πάνος Καλλίδης είπε πώς πήρε αντικαταθληπτικά χάπια για έξι μήνες, τα οποία τον βοήθησαν.

Παράλληλα αποκάλυψε πως σε ένα άθλημα στο Survivor είχε μία κρίση πανικού που την όπως είπε χαρακτηριστικά την "άκουσε" και ήταν έτοιμος να φύγει.

