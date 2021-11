Κόσμος

Καναδάς: Φονικές κατολισθήσεις και πλημμύρες (εικόνες)

Δραματικές είναι οι συνθήκες στον Καναδά, που πλήττεται από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά που πλήττεται εδώ και δύο ημέρες από καταρρακτώδεις βροχές, οι οποίες έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις και πλημμύρες ενώ ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Το πτώμα μιας γυναίκας εντοπίστηκε σε μια κατολίσθηση που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο 99, κοντά στο Λίλουετ τη Δευτέρα το πρωί, με τις έρευνες να συνεχίζονται και σήμερα», ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή αστυνομία του Καναδά.

«Ο συνολικός αριθμός των ατόμων και των οχημάτων που αγνοούνται δεν έχει επιβεβαιωθεί», διευκρίνισαν οι αρχές.

Τη Δευτέρα περίπου 7.000 κάτοικοι της πόλης Μέριτ, που βρίσκεται 300 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βανκούβερ, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

«Αναμένουμε ότι η εντολή εκκένωσης θα παραμείνει σε ισχύ πιθανόν για περισσότερο από μία εβδομάδα», επεσήμαναν οι τοπικές αρχές χθες Τρίτη.

«Οι πλημμύρες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό κίνδυνο και να προκαλούν ζημιές», υπογράμμισαν.

Παράλληλα λόγω των πλημμυρών έχουν σταματήσει όλα τα δρομολόγια των τραίνων «από και προς το λιμάνι του Βανκούβερ», δήλωσε η εκπρόσωπος των λιμενικών αρχών Μάτι Πολιχρόνις.

Σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν τα καναδικά μέσα ενημέρωσης, η βροχή έχει σταματήσει αλλά πολλοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί και πόλεις εξακολουθούν να είναι πλημμυρισμένες, αφού στην κοιλάδα Φρέιζερ έπεσαν έως και 250 χιλιοστά βροχής τη Δευτέρα.

«Στη Χόουπ (σ.σ. μια πόλη περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά του Βανκούβερ) έπεσαν 174 χιλιοστά βροχής σε διάστημα 24 ωρών την Κυριακή και 250 χιλιοστά σε διάστημα 48 ωρών, κάτι που δεν έχει καταγραφεί ξανά από τον μετεωρολογικό σταθμό της περιοχής», δήλωσε ο Άρμελ Κάστελαν μετεωρολόγος στην εθνική υπηρεσία Περιβάλλοντος του Καναδά.

Σύμφωνα με αυτόν, σε κάποιες περιοχές καταγράφηκε σχεδόν το 95% της μηνιαίας βροχόπτωσης μέσα σε 24 ώρες.

«Πρωτόγνωρα»

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τα φαινόμενα αυτά συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, είναι πρωτόγνωρα για τη φύση», εκτίμησε ο Μάικ Φάρνγουορθ, υπουργός Δημόσιας Τάξης της Βρετανικής Κολομβίας, μερικούς μήνες αφού μεγάλες πυρκαγιές έπληξαν την επαρχία.

Οι κάτοικοι πολλών πόλεων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ανάμεσά τους 1.100 κάτοικοι της Άμποτσφορντ, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το Βανκούβερ.

Παράλληλα περίπου 9.000 άνθρωποι παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με την εταιρεία BC Hydro.

«Ανησυχούμε πολύ για την κατάσταση στη Βρετανική Κολομβία», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό χθες.

«Θα είμαστε εκεί με όλους τους πόρους που μπορεί να έχει ανάγκη η Βρετανική Κολομβία», πρόσθεσε.

