Αλβανία: Άγρια δολοφονία παιδιού από τον γείτονά του προκαλεί φρίκη (εικόνες)

Ένας άνδρας δολοφόνησε κι έθαψε το παιδί των γειτόνων του, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Φρίκη έχει προκαλέσει στην Αλβανία η υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας ενός 8χρονου αγοριού στο Fier.

Το παιδί απήχθη από 38χρονο γείτονά του, ο οποίος αφού το κράτησε στο σπίτι του, το δολοφόνησε και το έθαψε στην αυλή του.

Σύμφωνα με τα αλβανικά ΜΜΕ, το 8χρονο αγόρι έπαιζε με το ποδήλατό του κοντά στο σπίτι του και ο γείτονας το παρέσυρε στο σπίτι του, το κράτησε για ώρες και στη συνέχεια το δολοφόνησε.

Η μητέρα του παιδιού άρχισε να το αναζητά, όταν εκείνο δεν γυρνούσε και μετά από εκτεταμένες έρευνες, οι υποψίες στράφηκαν στον δράστη, τον οποίο είχαν δει μαζί με το παιδί νωρίτερα.

Ο 38χρονος συνελήφθη και ομολόγησε πως απήγαγε το παιδί, κράτησε για ώρες στο σπίτι του και μετά από ώρες το δολοφόνησε και το έθαψε σε ένα λάκκο με λάσπη.

Η άγρια δολοφονία του παιδιού έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην κοινή γνώμη, με τον κόσμο να ζητεί την παραδειγματική τιμωρία του δράστη, ενώ ο Πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, ζήτησε από τη Δικαιοσύνη, την αυστηρότερη των ποινών για τον δράστη.

