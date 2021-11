Κοινωνία

Τρίκαλα - Ασέλγεια: ο αστυνομικός στον ΑΝΤ1 μετά την καταγγελία για την κόρη του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Πέμπτη αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Ανακριτή ο 29χρονος αστυνομικός, που συνελήφθη με την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος της 4χρονης κόρης του. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, αρνείται όσα του καταλογίζουν.

Του Γιώργου Γρηγοριάδη

Αύριο αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Ανακριτή ο 29χρονος αστυνομικός, που συνελήφθη με την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος της 4χρονης κόρης του.

Ο ίδιος μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Γρηγοριάδη, αρνείται όσα του καταλογίζουν.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του αστυνομικού ζητούν ακύρωση της ποινικής διαδικασίας. Ενώπιον ανακριτή κατέθεσε και η μητέρα της μικρής που κατήγγειλε το περιστατικό ενώ παρουσία νέου πραγματογνώμονα παιδοψυχιάτρου κατόπιν αιτήματος του κατηγορουμένου θα καταθέσει και η ανήλικη.

Ο 29χρονος πάντως εξακολουθεί να κάνει λόγο μέσω του δικηγόρου του για σκευωρία.

«Αρνούμαι τα πάντα. Είναι αδιανόητο, το παιδί μου, το οποίο υπεραγαπώ και κάνω αγώνα για αυτό, που έχω αφιερώσει την ζωή μου σε αυτό, να κατηγορούμαι ότι έκανα κάτι τέτοιο», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο αστυνομικός.

Ο πατέρας του αστυνομικού, από την πλευρά του, σημείωσε πως «Πιστεύω ότι είναι αθώος, το γνωρίζω ότι είναι αθώος, το μεγαλύτερο διάστημα ήμασταν μαζί, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που κατηγορείται».

Ο αστυνομικός θα επιχειρήσει να αποδομήσει την κατηγορία που του αποδίδεται με καταθέσεις μαρτύρων, ενώ μιλά ανοιχτά για εκδικητική στάση της πρώην συζύγου του και για καταγεγραμμένες συνομιλίες σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με απειλές όπως ισχυρίζεται όταν ζήτησε συνεπιμέλεια της μικρής τους κόρης.

«Όταν ο πατέρας της έθεσε πλέον ζήτημα συνεπιμέλειας του ανηλίκου παιδιού και όχι απλής επικοινωνίας προφανώς αντέδρασε υπάρχει καταγεγραμμένη ευθεία απειλή της προς τον ίδιο ότι δεν θα ξαναδεί το παιδί του και υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για να το πετύχει αυτό», δήλωσε ο Γιώργος Παναγιώτου, συνήγορος υπεράσπισης του 29χρονου στον ΑΝΤ1.

«Ο γιος μου κάνει λόγο για σκευωρία, ο γιος μου αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρατούμενος, του έχουν πάρει τα πάντα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει τίποτα, είναι κρατούμενος. Για κάτι το οποίο είναι εντελώς ανυπόστατο», ισχυρίστηκε ο πατέρας του.

Την Κυριακή συνελήφθη στα Τρίκαλα ο 29χρονος όταν η πρώην σύζυγός του κατήγγειλε στις αρχές πως διαπίστωσε σημάδια ερυθρότητας στο σώμα της μικρής όταν την επέστρεψε σπίτι ο πατέρας της μετά από ένα σαββατοκύριακο που πέρασαν μαζί. Αύριο στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή, δεν αποκλείεται να ζητήσει νέα 24ωρη προθεσμία.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσηνία: θανατηφόρο τροχαίο με νεκροφόρα (εικόνες)

Eurovision 2022 - ΕΡΤ: οι 5 καλλιτέχνες που προκρίθηκαν

Κορονοϊός: 87 νεκροί και 6682 νέα κρούσματα