Αναντολού Εφές - Ολυμπιακός: Ήττα στην Πόλη για τους “ερυθρόλευκους”

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, στην Πόλη.

Επί 30 λεπτά ο Ολυμπιακός διεκδικούσε την πρώτη εκτός έδρας νίκη του στη Euroleague φέτος, αλλά στην 4η περίοδο κατέρρευσε στο «Σινάν Ερντέμ» της Κωνσταντινούπολης, δέχτηκε επιμέρους σκορ 20-3 (!) και ηττήθηκε με 88-69 από την Αναντολού Εφές, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.

Ένα εφιαλτικό τέταρτο δεκάλεπτο, κατά το οποίο έναν πόντο πέτυχε ο Μουσταφά Φαλ και δύο πόντους ο Σάσα Βεζένκοφ, είχε ως συνέπεια να υποχωρήσει σε ρεκόρ 6-4 η ομάδα του Πειραιά. Ο Ροντρίγκ Μπομπουά τέλειωσε τον αγώνα με 29 πόντους (7/10 τρίποντα), 19 πρόσθεσε ο Βασίλιε Μίτσιτς με 1/10 τρίποντα, ενώ διψήφιος ήταν και ο Σέιν Λάρκιν (10π.) από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Η πρωταθλήτρια Euroleague 2020 αύξησε σε 4 τις νίκες της, καθώς δεν έχει πραγματοποιήσει καλό ξεκίνημα φέτος.

Από τον Ολυμπιακό που ακολουθούσε με 2 πόντους (68-66) στο 30ο λεπτό, ο Βεζένκοφ είχε 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Μουσταφά Φαλ τέλειωσε το παιχνίδι με 15 πόντους. Οι Σλούκας, Ντόρσεϊ και ΜακΚίσικ δεν ήταν σε καλή βραδιά.

Τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε ο Μπαρτζώκας, ενώ ο Εργκίν Αταμάν παρέταξε τους Μίτσιτς, Μπομπουά, Σιμόν, Μόρμαν, Πλάις στην αρχική πεντάδα. Με εντολή να χτυπά στη ρακέτα, με εκφραστή τον Φαλ, οι παίκτες του Ολυμπιακού βρήκαν απαντήσεις απέναντι στον Γερμανό σέντερ της Εφές Τιμπόρ Πλάις. Ο Βεζένκοφ εκτελούσε από την περιφέρεια και χάρη σε δικό του τρίποντο, οι Πειραιώτες προσπέρασαν με 10-17. Σε εκείνο το σημείο, όμως ο Βασίλιε Μίτσιτς... το πήρε προσωπικά και πετυχαίνοντας τους 8 από τους επόμενους 13 πόντους των γηπεδούχων (επιμέρους σκορ 13-5) έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του, 23-22. Το τέλος της 1ης περιόδου, πάντως βρήκε τον Ολυμπιακό να διατηρεί τα ηνία (23-250, μετά από μία εύστοχη βολή του Χασάν Μάρτιν και δίποντο του Βεζένκοφ.

Στη ρακέτα συνέχισε να «χτυπά» την Εφές ο Ολυμπιακός, με τους Πρίντεζη και Μάρτιν. Το ίδιο διάστημα, όμως ο Ροντρίγκ Μπεμπουά με 3/3 τρίποντα κρατούσε τους Τούρκους σε απόσταση αναπνοής, 32-34. ΜακΚίσικ και Σλούκας πήραν πρωτοβουλίες, όταν ο Αταμάν έβαλε δύσκολα στην «ερυθρόλευκη» φροντ λάιν. Η άμυνα του Ολυμπιακού, όμως δεν μπορούσε να σταματήσει τον Μπεμπουά που έφτασε τους 20 πόντους (με 5/7 τρίποντα) στο ά μέρος. Οι δύο ομάδες πήγαν εν τέλει ισόπαλες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο (44-44) και το αξιοσημείωτο ήταν πως Μπεμπουά και Μίτσιτς (12π.) είχαν πετύχει τους 32 από τους 44 πόντους της ομάδας της Κωνσταντινούπολης.

Η Εφές πίεσε στην άμυνα στην 3η περίοδο και πήρε 9 πόντους στην επίθεση από τον Αντριάν Μοερμάν. Με τρίποντο και λέι απ, ο τελευταίος έδωσε προβάδισμα 7 πόντων στην ομάδα του, 56-49. Ο Ολυμπιακός πήγε σε σετ παιχνίδι, με εντολή από τον Μπαρτζώκα στους παίκτες να εξαντλούν τον χρόνο στην επίθεση. Οι «ερυθρόλευκοι» άντεξαν σε αυτό το καλό διάστημα της Εφές, αφού χάρη στους Φαλ και Βεζένκοφ, ακολουθούσαν από απόσταση δύο πόντων, στο 30ο λεπτό, 68-66.

Όμως μένοντας χωρίς πόντους για έξι λεπτά, ο Ολυμπιακός κατέστρεψε στην 4η περίοδο, ό,τι «έχτιζε» επί 30 λεπτά. Αρχικά είδε την Εφές να ξεφεύγει με +8, 74-66, από βολή του Κρούνοσλαβ και το 6ο εύστοχο τρίποντο του Μπεμπουά. Και στην 6η προσπάθειά του έξω από τα 6.75 απόψε, ο Μίτσιτς ευστόχησε για πρώτη φορά, 77-66 (+11). Οι διαιτητές καταλόγισαν αντιαθλητικό φάουλ του Χασάν Μάρτιν στον Μπράιαν Ντάνστον για να διευρύνει σε 11-0 (79-66) το σερί της από το τέλος της 3ης περιόδου. Ο Μουσταφά Φαλ πέτυχε τον πρώτο πόντο του Ολυμπιακού με 1/2 βολές (79-67) για να φτάσει τους 19 πόντους ο Μίτσιτς αμέσως μετά (81-67). Μετά το 81-69 από τον Βεζένκοφ, το 7ο εύστοχο τρίποντο του Μπεμπουά έφερε την Εφές στο +15 (84-69). Με τρίποντο ο Κρις Σίνγκλετον άνοιξε ακόμη περισσότερο τη διαφορά (87-69, +18), ενώ ο MVP της Αναντολού Εφές, Ροντρίγκ Μπεμπουά διαμόρφωσε το τελικό 88-69, με 1/2 βολές.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 44-44, 68-66, 88-69

Οι συνθέσεις

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 10 (1), Μπεμπουά 29 (7), Σίνγκλετον 3 (1), Μπαλμπέι, Μπράιαντ, Μοερμάν 9 (1), Πλάις 2, Μίτσιτς 19 (1), Πετρούσεφ 4, Ντάνστον 4, Σιμόν 8 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 9 (1), Ντόρσεϊ 2, Λούντζης, Λαρεντζάκης, Φαλ 15, Σλούκας 5 (1), Μάρτιν 5, Βεζένκοφ 17 (2), Πρίντεζης 9 (1), Παπανικολάου 3 (1), ΜακΚίσικ 4

