Μάντσεστερ Σίτι - Μεντί: Νέες κατηγορίες για βιασμό

Ο διεθνής Γάλλος αμυντικός προφυλακίστηκε στα τέλη του περασμένου Αυγούστου κατηγορούμενος για βιασμούς και σεξουαλική επίθεση.

Ο διεθνής Γάλλος αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Μπεντζαμέν Μεντί εμφανίστηκε την Τετάρτη (17/11) ενώπιον Βρετανού δικαστή για τους δύο επιπλέον βιασμούς γυναικών, για τους οποίους κατηγορήθηκε την Τρίτη (16/11).

Έχοντας προφυλακιστεί απ’ τα τέλη Αυγούστου, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018 κατηγορείται πλέον συνολικά για έξι βιασμούς και μία σεξουαλική επίθεση που διαπράχθηκαν μεταξύ του Οκτωβρίου του 2020 και του Αυγούστου του 2021.

Ο 27χρονος μπακ εμφανίστηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Magistrates' Court του Μάντσεστερ, δηλώνοντας απλά την παρουσία του. Η δικαστής Μάργκαρετ ΜακΚόρμακ ενημέρωσε τον Μεντί ότι θα εμφανιστεί ξανά το πρωί της Πέμπτης (18/11) στο δικαστήριο του Τσέστερ, ώστε οι νέες διώξεις να συνδεθούν με αυτές που ξεκίνησαν τον Αύγουστο. Η δε δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 24 Ιανουαρίου.

