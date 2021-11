Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – επίταξη γιατρών: Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ

Ξεκινάει η επίταξη ιατρών για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Σε ποιες περιοχές και ποιες ειδικότητες αφορά η επίταξη.

Ξεκινά η επίταξη υπηρεσιών παθολόγων, πνευμονολόγων και γενικών ιατρών που θα ενισχύσουν το ΕΣΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, καθώς οι ιδιώτες γιατροί δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με στοιχεία περίπου 40 δήλωσαν συμμετοχή.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, δίνεται η δυνατότητα στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας για επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με έδρα εντός των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας, διάρκεια ενός μήνα.

Την επίταξη επιβάλλει η ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας, δεδομένου ότι η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, η πληρότητα κλινών κορωνοϊού COVID-19 στην εδαφική περιοχή της 3ης, της 4ης και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας και η καθημερινή μετατροπή νέων κλινικών σε κλινικές COVID-19 καθιστούν επιτακτική την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων δομών υγείας για την περίθαλψη των νοσούντων από κορονοϊό COVID-19.

Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ, μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως «η κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει στην πραγματική επίταξη των επιχειρηματικών ομίλων στην υγεία που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές, προσωπικό και τεχνικά μέσα και μπορούν να συμβάλλουν άμεσα στα οξύτατα προβλήματα περίθαλψης των ασθενών, εξαντλεί την πυγμή της στην επίταξη ιδιωτών γιατρών. Παρέχει κρατική ασυλία στο κεφάλαιο και κοροϊδεύει ότι με λίγους ιδιώτες γιατρούς θα “λυθεί” το πρόβλημα (…). Η κυβέρνηση της ΝΔ επάξια διεκδικεί το βραβείο της αναισθησίας και της ψευτιάς από τους προκατόχους της. Για τα δημόσια νοσοκομεία που δήθεν γέμισε με γιατρούς, αλλά αποδεικνύονται άδεια, για τις ΜΕΘ που έφτιαξε, αλλά οι ασθενείς που τις χρειάζονται δεν τις έχουν, για τις κλινικές που ανοίγει, αφού πρώτα κλείσει άλλες, για τους περιφερόμενους γιατρούς από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από πόλη σε πόλη για να μπαλώσουν “τρύπες”, ανοίγοντας πολλές περισσότερες. Μάλιστα, λέει χοντρά ψέμματα ότι δεν βρίσκει γιατρούς να προσλάβει. Να της “φρεσκάρουμε” τη μνήμη ότι ενδεικτικά, μόνο για το νοσοκομείο “Ιπποκράτειο” της Αθήνας, καιρό τώρα, υπάρχουν 21 Αναισθησιολόγοι που θέλουν να προσληφθούν ως επιμελητές Β’ και αντίστοιχα 38 Παθολόγοι».

Το ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωση του αναφέρει «Η Κυβέρνηση για άλλη μία φορά, αντί να επιτάξει τις ιδιωτικές κλινικές, επιστρατεύει ορισμένους μόνο ιδιώτες γιατρούς. Επιλέγει δηλαδή και πάλι την εύκολη και αναποτελεσματική λύση, ώστε να παραμείνουν covid-free οι ιδιωτικές κλινικές με το ΕΣΥ να καταρρέει ως σύστημα μιας νόσου».

