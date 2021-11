Κοινωνία

Δυστύχημα ΗΣΑΠ: Οι καταγγελίες εργαζομένων και η απάντηση της ΣΤΑΣΥ

Για ακόμη δυο ατυχήματα που λίγο έλειψε να γίνουν τραγωδίες μίλησε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων. Τι απαντά η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, την παραίτηση της οποία ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ.

“Συγγνώμη” από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία εξαιτίας της απεργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ζήτησε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, Σπύρος Ρεβύθης, ζητώντας την κατανόησή του, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».

«Χάθηκε ένας συνάδελφός μας, άδικα. Σκοτώθηκε και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Δεν έχει λογοδοτήσει κανείς», υπογράμμισε.

Όπως είπε ο κ. Ρεβύθης η ίδια μηχανή που προκάλεσε το δυστύχημα στον Άγιο Νικόλαο, είχε εκτροχιαστεί τον περασμένο Αύγουστο στη Βικτώρια - πάλι εξαιτίας προβλήματος στα φρένα - και είχε χρειαστεί γερανός για να την απομακρύνει.

Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφίες (με ημερομηνία) που είχαν τραβήξει εργαζόμενοι. Επεσήμανε πως οι εργασίες λείανσης στις γραμμές είχαν να γίνουν από το 2008.

Τέλος, αποκάλυψε πως πριν από 10 ημέρες μία παρόμοια μηχανή είχε πάρει φωτιά μέσα σε τούνελ, στη Γραμμή 3, επικαλούμενος μαρτυρίες εργαζομένων.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για το δυστύχημα και η απάντηση στις καταγγελίες

Αναφορικά με τα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, σχετικά με το τραγικό συμβάν στη Γραμμή 1 του Μετρό, η ΣΤΑ.ΣΥ. διευκρινίζει:

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ανάδοχο Εταιρεία, η βλάβη που έχει καταγραφεί στο εν λόγω μηχάνημα λείανσης στις 22 Αυγούστου, αφορούσε στο σύστημα λείανσης και ουδεμία σχέση είχε με το σύστημα πέδησης. Ο «εκτροχιασμός» ήταν η μικρή μετατόπιση ενός από τους 6 άξονες του μηχανήματος εκτός τροχιάς. Ο γερανός της ΣΤΑ.ΣΥ., που διακρίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, κλήθηκε προληπτικά, δίχως να χρειαστεί να επιχειρήσει. Η επαναφορά του τροχού έγινε με εργαλεία χειρός.

Όσον αφορά στις καταγγελίες του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΣΤΑ.ΣΥ. για περιστατικό φωτιάς σε ίδιο μηχάνημα λείανσης της Αναδόχου Εταιρείας στη Γραμμή 3 του Μετρό, διευκρινίζεται, πως οι εργασίες λείανσης με αντίστοιχο μηχάνημα δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει στη Γραμμή 3.

Η συντήρηση των μηχανημάτων είναι αποκλειστικά και μόνο αρμοδιότητα της Αναδόχου Εταιρείας. Η “SCHWEERBAU GMBH & CO KG” κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, προσκόμισε τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά για την εκτέλεση του έργου, καθώς και Πιστοποιητικά Ασφάλειας και Υγιεινής για εργασίες λείανσης, που διαθέτει από αναγνωρισμένο, Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης.

Από την πρώτη στιγμή, η ΣΤΑ.ΣΥ. με εξώδικο που απέστειλε προς τη Γερμανική εταιρεία, ζήτησε την αναστολή εκτέλεσης των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης του δυστυχήματος, επιφυλασσόμενη ακόμη και για την καταγγελία της σύμβασης. Παράλληλα, συστήνεται Επιτροπή Διερεύνησης του δυστυχήματος με τη συμμετοχή εξωτερικού ανεξάρτητου πραγματογνώμονα. Η ΣΤΑ.ΣΥ. έχει ζητήσει εξηγήσεις και αναζητά ευθύνες από την Ανάδοχο Eταιρεία, ενώ συνδράμει τις Αρχές στο έργο της διερεύνησης της υπόθεσης.

ΣΥΡΙΖΑ: να παραιτηθεί η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ

Ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, σε δήλωση του, ζητά «να μην ορίσει εμπειρογνώμονα η ΣΤΑ.ΣΥ., να παραιτηθεί η διοίκηση της εταιρείας» και αναφέρει τα εξής:

Η λοκομοτίβα που προκάλεσε το εργατικό δυστύχημα στον Ηλεκτρικό, είχε εκτροχιαστεί και σε συντήρηση τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου. Η διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. είχε τηρήσει σιγή ιχθύος, αρνούνταν δε το τότε περιστατικό σε επικοινωνία της με δημοσιογράφους.

Η απόκρυψη και η επερωτώμενη αβελτηρία στη λήψη μέτρων καθιστούν υπόλογη τη διοίκηση. Το ερώτημα είναι: Γνώριζε ο κ. Καραμανλής; Η απώλεια του 41χρονου εργαζόμενου δεν θα καλυφθεί από πέπλο σιωπής.

Προφανώς, η ΣΤΑ.ΣΥ., που θα ελεγχθεί για πράξεις και παραλείψεις, δεν μπορεί να επιλέξει και να ορίσει εμπειρογνώμονα. Η διερεύνηση του δυστυχήματος πρέπει να γίνει από ανεξάρτητη επιτροπή, την οποία δεν θα διορίσει η εταιρεία. Αυτονόητη η υποχρέωση παραίτησης της διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ. πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης

