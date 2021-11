Πολιτική

Το διάγγελμα Μητσοτάκη για τον κορονοϊό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την πανδημία του κορονοϊού, τους ανεμβολιάστους και την τρίτη δόση του εμβολίου.

Ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμα του αναφέρθηκε στην πορεία της πανδημίας, τα νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και την λήξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού για τους πολίτες άνω των 60 ετών, εάν δεν κάνουν την τρίτη δόση του εμβολιασμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: χιλιάδες κρούσματα στην Ελλάδα

Πειραιάς: κοκαΐνη κρυμμένη σε κοντέινερ (εικόνες)

Διονυσία Κουκίου: Θύμα ληστείας η πρώην Σταρ Ελλάδας