Διάγγελμα Μητσοτάκη: Πυρά από την αντιπολίτευση για νέα μέτρα

Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού σχολιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτοξεύοντας αιχμές κατά της κυβερνητικής πολιτικής.

Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε το διάγγελμα του Πρωθυπουργού για τα νέα πέντε μέτρα κατά του κορονοϊού. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είχε προαναγγείλλει, έκανε δήλωση - απάντηση στο διαγγελμα.

Ο Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Χριστοδουλάκης, σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Ο κ. Μητσοτάκης και σήμερα τρέχει πίσω από τα γεγονότα. Μέτρα με μεγάλη καθυστέρηση, αποτέλεσμα της τραγικής κατάστασης που δημιούργησε η αποτυχία και η ατολμία του.

Μιλά για ένα νέο ΕΣΥ ενώ στην πράξη το απαξιώνει. Και εμπαίζει τους υγειονομικούς, δηλώνοντας ότι δήθεν είναι δίπλα τους.

Ο κ. Τσίπρας εμμένει στη γνωστή αδιέξοδη λογική του. Μία αξιωματική αντιπολίτευση που αποτελεί την ανάστροφη εικόνα της κυβέρνησης. Που αδυνατεί να πείσει και να δώσει λύσεις.

ΝΔ και Σύριζα, αρνούνται την αναγκαία συνεννόηση και συνευθύνη, για να συγκροτηθεί και να γίνει πράξη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας. Θα τους κρίνουν οι πολίτες.

Εμείς ως Κίνημα Αλλαγής επιμένουμε.

Στηρίζουμε τους εμβολιασμούς, ζητούμε την υποχρεωτικότητα σε κρίσιμες επαγγελματικές κατηγορίες. Επιμένουμε στην ανάγκη ελέγχων για την τήρηση των μέτρων, και στην αντιμετώπιση του συνωστισμού στα μέσα μεταφοράς και στα σχολεία.

Επιμένουμε στην ενίσχυση του ΕΣΥ που δοκιμάζεται και επιτέλους στην έμπρακτη στήριξη των λειτουργών του, που ως τώρα έχουν μείνει στο χειροκρότημα.

Αρκετά πια με τα αδιέξοδα διαγγέλματα. Αρκετά πια με τα λόγια χωρίς περιεχόμενο. Κουράζουν και απογοητεύουν τους πολίτες. Η Ελληνική κοινωνία απαιτεί πράξεις. Και για αυτές, την ευθύνη έχει η κυβέρνηση».

«Αυτού του τύπου τα πρωθυπουργικά διαγγέλματα θα ήταν ανάξια σχολιασμού, αν δεν αποτελούσαν την «αναμνηστική δόση» για την εμπέδωση της ατομικής ευθύνης και την απεμπόληση των τεράστιων ευθυνών της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας. Από το σημερινό διάγγελμα φάνηκε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον αδιέξοδο διαχωρισμό εμβολιασμένων κι ανεμβολίαστων ως άλλοθι για να συνεχίζει να μην στηρίζει το δημόσιο σύστημα υγείας και να μην παίρνει τα αναγκαία μέτρα προστασίας σε κρίσιμους χώρους διασποράς, όπως είναι οι εργασιακοί χώροι, τα Μέσα Μεταφοράς, τα σχολεία, όπου συνωστίζονται και οι μεν και οι δε. Κι όλα αυτά τη στιγμή που την ανάγκη των παραπάνω μέτρων επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η προστασία από το εμβόλιο δεν ισχύει εσαεί» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

«Την ώρα που ο λαός μας έχει ανάγκη από καθολικό πρόγραμμα δημόσιου - δωρεάν εμβολιασμού, επιστημονικά τεκμηριωμένη εμβολιαστική εκστρατεία με εξαντλητική, προσωποποιημένη ενημέρωση και κέντρο ελέγχου και φαρμακοεπαγρύπνησης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέο λοκντάουν για τους ανεμβολίαστους! Την ώρα που χρειάζεται επίταξη των μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων υγείας, η κυβέρνηση τους χρυσοπληρώνει και δείχνει την πυγμή της σε λίγους ιδιώτες γιατρούς! Την ώρα που χρειάζεται ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με μόνιμο προσωπικό, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν άρει το μέτρο της αναστολής για τους υγειονομικούς, αλλά μετά από 3 μήνες, ο πρωθυπουργός ανακάλυψε τα κενά που αυτό δημιούργησε στο δημόσιο σύστημα υγείας! Ακόμα και για τα Μέσα Μεταφοράς που, 20 μήνες μετά, ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι είναι πηγή διασποράς, αντί να εξαγγελθεί πολλαπλασιασμός των δρομολογίων και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ανακοίνωσε κυλιόμενο ωράριο για το δημόσιο!» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και υπογραμμίζει καταλήγοντας: «Με αυτήν την αντιφατική πολιτική και την εγκληματική διαχείριση υπονομεύεται η προστασία από την πανδημία. Αυτά τα στοιχεία διαπερνούν τη διαχείριση σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη και υπακούουν μόνο στη λογική «τι συμφέρει την οικονομία». Τα ψέματα τέλειωσαν. Μόνο λαός θα σώσει το λαό, με τη διεκδίκηση και τον αγώνα για το δίκιο και τη ζωή του».

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της σημειώνει: «Οι αποτυχημένες επιλογές δύο ετών από μία αποτυχημένη κυβέρνηση, η οποία άγεται και φέρεται από την ανικανότητα της, για ακόμη μία φορά επιβεβαίωσε ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου.

Επέβαλε περιοριστικά μέτρα στην είσοδο των πιστών στις εκκλησίες, ακυρώνοντας την βασική θεολογική αρχή της Ορθοδοξίας, την ώρα που αφήνει ακόμα και πορείες ισλαμιστών, ανεξέλεγκτες.

Το μόνο που δεν μας είπε ο πρωθυπουργός είναι αν τελικά όλα αυτά τα νέα περιοριστικά μέτρα που εξήγγειλε, όπως και η απόδοση του χαρακτηρισμού «ανεμβολίαστος» στους πλήρως εμβολιασμένους μεγαλύτερης ηλικίας, ήταν πράγματι εισήγηση της επιτροπής. Όπως επίσης εάν ο όρος «πανδημία των ανεμβολίαστων», υιοθετείται και από την επιστημονική κοινότητα».

Το ΜέΡΑ25 αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Eμβολιαστείτε-Εμβολιαστείτε-Εμβολιαστείτε» επανέλαβε στακάτα και επιτακτικά ο Πρωθυπουργός στο φινάλε του διαγγέλματός του. Καμία αυτοκριτική, όλα καλώς καμωμένα για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος δημιουργεί συνειδητά διχασμό και κοινωνικό αυτοματισμό, υπονοώντας ότι για την πρωτιά στους θανάτους φταίνε οι ανεμβολίαστοι.

Επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά, ότι η μόνη απάντηση της Άκρως Δεξιάς κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη σε κάθε πρόβλημα είναι «Αυταρχισμός-Αυταρχισμός-Αυταρχισμός». Έχει γίνει τόσο δεύτερη φύση η επιβολή και η ράβδος, που την ίδια ώρα που ανακοίνωνε με όλη τη γλύκα Διοικητή της Κομαντατούρ τη λίστα από μέτρα περαιτέρω εξοβελισμού των ανεμβολίαστων από τον κοινό βίο, εκστόμιζε με απίστευτο θράσος ότι «πρόκειται, όπως βλέπετε, για επιλογές ενθαρρυντικές και όχι κατασταλτικές».

Δε θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Η κυβερνητική διγλωσσία, ξεχειλίζουσα από κάθε λέξη, κάθε παράγραφο του επικοινωνιακά χιλιοχτενισμένου διαγγέλματος, πριόνισε και το τελευταίο κλαράκι κυβερνητικής αξιοπιστίας, καθώς ο Πρωθυπουργός εκστόμιζε με παντελή έλλειψη συναίσθησης τα πάντα και τα αντίθετά τους: ΚΑΙ ότι έχουμε «υψηλά ποσοστά εμβολιασμού» ΚΑΙ ότι τελικά αυτό δεν επαρκεί. ΚΑΙ ότι έχει ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ΚΑΙ ότι χρειάστηκε η επίταξη του ιδιωτικού τομέα. ΚΑΙ ότι «με προτροπή και ενθάρρυνση» όλο και περισσότεροι εμβολιάζονται, ΚΑΙ αποκλεισμοί και δαιμονοποίηση των ανεμβολίαστων (θέλει η ακροδεξιά να κρυφτεί κι η χαρά δεν την αφήνει).

Και μια και ζήτησε «αντί του διχασμού» (που ο ίδιος προκαλεί), «ρεαλιστικές προτάσεις» (που ο ίδιος δεν έχει), να του θυμίσουμε αυτές που το ΜέΡΑ25 επαναλαμβάνει από την αρχή της πανδημίας:

Η Ελλάδα συνεχίζει να θρηνεί αχρείαστες απώλειες κ. Μητσοτάκη, γιατί πολύ απλά δεν έχει έχετε ενισχύσει πραγματικά το ΕΣΥ, δεν έχετε στήσει ένα δημόσιο δίκτυο για δωρεάν μαζικά ράπιντ τεστ σε εμβολιασμένους και μη, δεν έχετε επιτάξει και εντάξει το σύνολο του ιδιωτικού τομέα υγείας στη μάχη που δίνει το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν έχετε αραιώσει τα δρομολόγια στα μέσα μεταφοράς, ούτε τις σχολικές τάξεις.

Αντί για όλα αυτά, ο μοιραίος Πρωθυπουργός το μόνο που έκανε και σήμερα δυστυχώς, ήταν να μας καλέσει να γίνουμε οι ίδιοι φύλακες στις ζωές μας, μεταθέτοντας και πάλι τις τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες της Κυβέρνησης του για πάνω από 17.000 θανάτους.

ΥΓ. Κύριε Μητσοτάκη, η χώρα βιώνει και τη βουβή πανδημία της λοιπής νοσηρότητας, όλων εκείνων δηλαδή των ασθενών -πλην Covid-19- τους οποίους έχετε αφήσει στο έλεος των κλινικαρχών, μετατρέποντας de facto την υγεία σε προνόμιο των εχόντων. Η ευθύνη σας βαρύνει προσωπικά. Ενισχύστε το ΕΣΥ ΑΜΕΣΑ!».

