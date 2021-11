Κοινωνία

Missing Alert για 15χρονο

Κινητοποίηση των Αρχών και του Οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού" για τον εντοπισμό του έφηβου.

Στην έκδοση Missing Alert για την εξαφάνιση ενός 15χρονου προχώρησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε ανακοίνωση του οποίου αναφέρονται τα εξής:

«Στις 17/11/21, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο Μιχαήλ Γ. 15 ετών.

Ο Μιχαήλ Γ. έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα ξυρισμένα μαλλιά και μπλε μάτια.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 18/11/2021, για την εξαφάνιση του ανήλικου και προέβη, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του.

Φορούσε μαύρη αθλητική φόρμα με ρίγες, μαύρο φανελάκι, μαύρο μπουφάν και μαύρα αθλητικά παπούτσια .

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ"

