Κοινωνία

Σεισμός στην Ηγουμενίτσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αισθητή έγινε η δόνηση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας.

Σεισμός μεγέθους 4 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 στη Θεσπρωτία.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 24 ΑΒΑ της Ηγουμενίτσας και εστιακό βάθος στα 11,5χλμ, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζούλιους Τζόουνς – Οκλαχόμα: Η θανατική ποινή ματαιώθηκε τελευταία στιγμή

Κορονοϊός – Πάτρα: Διασωληνώθηκε βρέφος δυο μηνών

“Ποτέ δεν φταις εσύ”: ιστορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών