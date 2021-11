Κόσμος

Βολιβία – φωτιές : δεκάδες εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη

Η έκταση που κάηκε είναι μεγαλύτερη από το Βέλγιο! Κι όμως δεν είναι ο χειρότερος απολογισμός των τελευταίων ετών.

Πυρκαγιές κατέστρεψαν σχεδόν 36 εκατομμύρια στρέμματα δάσους, ιδιωτικών καλλιεργειών και βοσκότοπων από την αρχή της χρονιάς, έκταση μικρότερη από αυτή που καταγράφηκε τα προηγούμενα χρόνια, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το υπουργείο Περιβάλλοντος της Βολιβίας.

«Μέχρι σήμερα, το 2021 κάηκαν 35.942.550 στρέμματα», δήλωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, ο Μαγκίν Ερέρα, διευκρινίζοντας πως οι νομοί που επλήγησαν περισσότεροι είναι οι Σάντα Κρους (ανατολικά) και Μπένι (βορειοανατολικά), όπου βρίσκονται αφενός το μεγαλύτερο μέρος του δάσους του Αμαζονίου που ανήκει στη βολιβιανή επικράτεια και αφετέρου οι πεδιάδες της χώρας.

Η έκταση που κάηκε ισούται με 35.942 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με άλλα λόγια είναι μεγαλύτερη από αυτήν όλου του Βελγίου.

Οι εκτάσεις που κάηκαν αντιστοιχούν σε 11.990.020 στρέμματα δάσους, 15.362.850 στρέμματα βοσκοτόπων και 8.589.680 στρέμματα ιδιωτικών χωραφιών, διευκρίνισε ο υφυπουργός.

Στη Βολιβία είναι παράδοση να καίγονται δάση για να μετατραπούν σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η κυβέρνηση δίνει άδειες για την ελεγχόμενη καύση κάποιων περιοχών, αλλά αυτές πολύ σπάνια τηρούνται.

Πάντως οι πυρκαγιές «ήταν πολύ λιγότερες απ’ ό,τι το 2020 και το 2019», κυρίως χάρη στην ανάπτυξη μεγαλύτερων δυνάμεων του στρατού για τη φύλαξη περιοχών που κινδυνεύουν, τόνισε ο υφυπουργός.

Κατά τα επίσημα δεδομένα, το 2019 κάηκαν 53.055.020 στρέμματα και το 2020 άλλα 50.218.200.

