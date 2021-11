Life

“Rouk Zouk Special”: “Το Πρωινό” vs “Καλημέρα Ελλάδα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα παρασκήνια του “Rouk Zouk Special". Πάρτε μία γεύση από το ξεκαρδιστικό επεισόδιο της Κυριακής...

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου στις 20:00 το «ROUK ZOUK» έρχεται στον ΑΝΤ1 πιο… Special από ποτέ!

Το Κυριακάτικο μενού αυτής της εβδομάδας έχει πολύ παιχνίδι και τρελό γέλιο…

"Το Πρωινό" μονομαχεί με το "Καλημέρα Ελλάδα" για καλό σκοπό σε ένα επεισόδιο ξεκαρδιστικό!

Πάρτε μία γεύση από το τι θα παρακολουθήσουμε...

