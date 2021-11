Κόσμος

Κορονοϊός - Αυστρία: Lockdown και υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλους

Την επιβολή εθνικού lockdown ανακοίνωσε ο Καγκελάριος της Αυστρίας. Από πότε θα είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός κατά της COVID-19.

Η Αυστρία ανακοίνωσε την επιβολή lockdown για τον πληθυσμό, περιλαμβανομένων των εμβολιασμένων.

Ο Καγκελάριος Σάλενμπεργκ διευκρίνισε ότι το μέτρο θα ισχύσει από τη Δευτέρα και για το πολύ 20 ημέρες.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως από τον ερχόμενο Φεβρουάριο ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 θα είναι υποχρεωτικός για όλους.

