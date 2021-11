Ζώδια

Ζώδια και Πανσέληνος: Η Λίτσα Πατέρα δίνει ημερομηνίες για κέρδη (βίντεο)

Η Πανσέληνος και πώς θα επηρεαστούν τα ζώδια. Ο "ρόλος" της Αφροδίτης. Αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα.

"Οι γεννημένοι 2 Ιανουαρίου, 2 Μαρτίου, 2 Μαϊου και 4 Ιουλίου είναι οι τυχεροί και κάτι απρόσμενο τους τυχαίνει", είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Παρασκευή.

Η αστρολογος σημείωσε πως "μετά την ένταση που ζήσαμε με τον Άρη - Ουρανό αυτό το Σαββατοκύριακο η Αφροδίτη λέει πολλά που σημαίνει απρόσμενους έρωτες, αλλά και απρόσμενα οικονομικά".

Όπως είπε "η Πανσέληνος κάνει ωραία όψη με τον Πλούτωνα, που είναι ο πιο δυνατός πλανήτης, επιρεάζει θετικά οικονομικά θέματα".

Τέλος η διευκρίνησε να μην υπερβάλλουμε "γιατί συμμετέχει το τετράγωνο του Δία που σημαίνει μια υπερβολική αισιοδοξία, που μπορεί να μας χαλάσει τα σχέδια".

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα ξεκίνησε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

