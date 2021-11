Κόσμος

Φανάρι: Οι ΗΠΑ “αγκαλιάζουν” το Οικουμενικό Πατριαρχείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η βοηθός Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ έγινε δεκτή από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Επίσκεψη στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι, πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021, η Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Εξοχ. κ. Karen Donfried, αρμόδια για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις, η οποία έγινε δεκτή με ιδιαίτερη τιμή.

Η Εξοχ. κ. Karen Donfried, η οποία συνοδευόταν από τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα Εξοχ. κ. David Satterfield, την Γενική Πρόξενο στην Πόλη Ευγεν. κ. Daria Darnell και άλλους διπλωμάτες, έγινε δεκτή από την Α.Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, σε εγκάρδια ατμόσφαιρα, ζητήματα που σχετίζονται με τη ζωή και τη διακονία της Μητρός Εκκλησίας, στην Έδρα της αλλά και στον κόσμο, για την Ομογένεια της Πόλης και για τους Ορθοδόξους πιστούς στην χώρα. Επίσης, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή του στις Η.Π.Α., εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την θερμή υποδοχή και τις επαφές που είχε εκεί.

Στη συνάντηση παρέστησαν, εκ μέρους του Πατριαρχείου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, και οι Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Θεόδωρος και Μ. Σύγκελλος κ. Ιάκωβος.

Νωρίτερα, στα προπύλαια του Πατριαρχείου την Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των Η.Π.Α. καλωσόρισε ο Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Θεόδωρος, πλαισιούμενος από κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής, ενώ αμέσως μετά τη συνάντησή της με τον Οικουμενικό Πατριάρχη επισκέφθηκε, με την συνοδεία της, τον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, όπου ο Μ. Σύγκελλος κ. Ιάκωβος την ενημέρωσε για την ιστορία του, καθώς και για τα ιερά λείψανα και τα κειμήλια που φυλάσσονται σε αυτόν.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Πέθανε 19χρονος στο “Ιπποκράτειο”

Γνήσιο της υπογραφής ψηφιακά: Παρουσίαση στο Μαξίμου

“Rouk Zouk Special”: “Το Πρωινό” vs “Καλημέρα Ελλάδα” (βίντεο)