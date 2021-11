Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πάτρα: Πέθανε ανεμβολίαστος δικηγόρος

Οι επιφυλάξεις του για πιθανές παρενέργειες, τον «συγκράτησαν» ώστε να μην κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Συγκλονίζει η κόρη του.

Ο Πατρινός δικηγόρος κατέληξε σε ηλικία 62 ετών, στις 17 Νοεμβρίου, στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Covid -19 του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας.

Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε, όπως αποκαλύπτει η κόρη του, όταν προσεβλήθη από τον κορονοιό σε τελετή. «Ο πατέρας μου ήταν σε ένα μνημόσυνο και από τους σαράντα που παρευρίσκονταν κόλλησαν οι 25, οι οποίοι εκδήλωσαν συμπτώματα αμέσως μετά. Δυστυχώς, δεν τηρήθηκαν τα μέτρα προστασίας από τους παριστάμενους στην τελετή, βασιζόμενοι στην πεποίθηση ότι στον οίκο του Θεού ο ιός δεν μεταδίδεται. Κάτι, που αποδείχθηκε εγκληματικά λανθασμένο.

Εκτός από τον πατέρα μου, νόσησαν και άλλοι εκ των οποίων δύο δίνουν τη δική τους μάχη στην ΜΕΘ του ΠΓΝΠ. Εύχομαι και ελπίζω ότι αυτοί έστω θα τα καταφέρουν, για να μην βιώσουν οι δικοί τους άνθρωποι τον τεράστιο πόνο που βιώνουμε εμείς».

Και προσθέτει: «Ο πατέρας μου ήταν άνθρωπος βαθιά θρησκευόμενος, ακολούθησε πιστά τις χριστιανικές αρχές του σ’ όλη τη διαδρομή της ζωής μέχρι και το τέλος. Υπηρετούσε επί σειρά ετών ως επίτροπος στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Οβρυάς. Δυστυχώς, δεν είχε κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Είχε έναν φόβο, μήπως προδώσει την πίστη του και δεν το είχε κάνει- όμως έπαιρνε τα μέτρα προφύλαξης- παρά το γεγονός που εμείς του είχαμε επισημάνει τα οφέλη. Όμως, είχε έναν έντονο δισταγμό για τους κινδύνους. Εμάς, όμως, δεν μας απέτρεψε. Εγώ, ο αδελφός μου και η μητέρα μου είμαστε εμβολιασμένοι πλήρως και ίσως αυτός ήταν ο λόγος που δεν κολλήσαμε».

Μέσα από την εμπειρία που είχε η οικογένειά της υπογραμμίζει στο πως ο ιός είναι πολύ ύπουλος, στην αρχή εκδηλώνεται με πολύ ήπια συμπτώματα αλλά στην πορεία επιδεινώνεται ραγδαία. Όλα ξεκίνησαν, στις 31 Οκτωβρίου 2021 όταν εκδηλώθηκαν τα πρώτα ήπια συμπτώματα, δέκατα και βήχα. Ο γιατρός του χορήγησε αντιβίωση στο σπίτι και παρέμεινε στο σπίτι, μέχρι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, οπότε και τα συμπτώματα έγιναν σοβαρά και τον πήγαμε στο Νοσοκομείο.

πηγή: gnomip.gr

